Tumori testa-collo, visite gratuite il 23 settembre all’Umberto I di Enna

Visite specialistiche gratuite per la prevenzione dei tumori del distretto testa-collo saranno effettuate mercoledì 23 settembre, dalle 15 alle 19, all’ospedale Umberto I di Enna, nell’ambito della Make Sense Campaign 2026. L’iniziativa è promossa dall’Unità operativa di Otorinolaringoiatria, diretta dal dottor Salvatore Maira, e si rivolge anche ai cittadini dei territori limitrofi.

Il primario

La campagna richiama l’attenzione sui disturbi che, se persistono per almeno tre settimane, richiedono una valutazione specialistica, tra cui mal di gola, raucedine, dolore alle orecchie e difficoltà a deglutire. «Negli ultimi anni il nostro impegno si è focalizzato sull’obiettivo di garantire i più elevati standard di diagnosi e cura nella patologia neoplastica», spiega Maira, riferendo dell’attivazione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale multidisciplinare e di un ambulatorio oncologico di secondo livello. Le visite si svolgeranno al quarto piano del plesso blu e saranno eseguite dal responsabile dell’unità operativa e dal suo staff. Necessaria la prenotazione al numero 0935/516412.