Enna, raduno del Motoclub della Polizia tra moto, solidarietà e sicurezza stradale

La Delegazione di Enna del Motoclub della Polizia di Stato ha organizzato ieri un raduno motociclistico con un tour attraverso l’entroterra siciliano, alla scoperta del territorio della provincia di Enna.

All’iniziativa hanno preso parte numerosi centauri, oltre a gruppi e prestigiosi Motoclub provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria. Una giornata dedicata alla condivisione e alla passione per le due ruote, con un percorso pensato anche per valorizzare il territorio della provincia.

La finalità solidale

Accanto alla dimensione motociclistica, la manifestazione ha avuto una precisa finalità solidale. L’intero ricavato dell’evento è stato infatti devoluto al Piano Cronici “Marco Valerio”, promosso dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, a sostegno dei figli dei dipendenti affetti da patologie croniche.

La solidarietà ha quindi rappresentato uno degli elementi centrali dell’iniziativa, insieme alla partecipazione dei motociclisti e alla conoscenza del territorio ennese.

La presenza della Polizia di Stato

Nel corso della giornata non è mancata la presenza della Polizia di Stato, con le pattuglie Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Enna, impegnate quotidianamente nei servizi di prevenzione e controllo del territorio.

All’iniziativa ha partecipato anche il Questore di Enna, Cono Incognito, che ha sottolineato il valore dell’evento, esprimendo apprezzamento per la significativa finalità solidaristica.

Il richiamo alla sicurezza stradale

Nel suo intervento, il Questore ha richiamato anche l’importanza della sicurezza stradale e della necessità di adottare comportamenti responsabili alla guida, nel rispetto delle regole e degli altri utenti della strada.