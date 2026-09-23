Enna, la Camera di Commercio presenta la nuova Dashboard Registro Imprese

Una nuova piattaforma digitale per leggere attraverso i dati ufficiali l’evoluzione dell’economia e del sistema produttivo del territorio. È stata presentata questa mattina nella sede della Camera di Commercio di Palermo Enna la Dashboard Registro Imprese, realizzata da InfoCamere per l’ente camerale.

Lo strumento è rivolto agli enti pubblici impegnati nella programmazione territoriale, ma anche a imprese, associazioni di categoria e ordini professionali. L’obiettivo è mettere a disposizione informazioni aggiornate utili a comprendere le trasformazioni del tessuto economico e occupazionale.

Imprese, occupazione e settori produttivi

La Dashboard permette di consultare dati aggregati sull’andamento demografico delle imprese, sulle iscrizioni e cessazioni e sui tassi di crescita. Sono inoltre disponibili approfondimenti sui principali comparti dell’economia, tra cui agricoltura, artigianato, commercio, industria e turismo.

Un’attenzione specifica è dedicata anche alla composizione dell’imprenditoria, con dati sulle imprese giovanili, femminili e straniere. La piattaforma comprende inoltre indicatori demografici ed economici, informazioni sul commercio con l’estero e dati sulla popolazione residente provenienti da fonti Istat.

La Dashboard integra i dati di Registro Imprese, Inps e Istat

Uno degli elementi caratterizzanti del nuovo servizio è l’integrazione di diverse banche dati. La Dashboard unisce le informazioni del Registro Imprese con le rilevazioni di Inps e Istat e comprende anche i dati della sezione regionale siciliana dell’Albo Gestori Ambientali.

Proprio quest’ultima integrazione è stata indicata dal presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, Alessandro Albanese, come una novità realizzata, secondo quanto riferito, per la prima volta su scala nazionale.

“Si tratta di uno strumento importantissimo – ha spiegato Albanese – che unisce i dati provenienti dal Registro Imprese con le rilevazioni dell’Inps e dell’Istat, integrando inoltre, per la prima volta su scala nazionale, le informazioni della sezione regionale siciliana dell’Albo Gestori Ambientali”.

Una versione gratuita per cittadini e imprese

La Camera di Commercio utilizzerà la versione ad accesso riservato per elaborare analisi sulle dinamiche socioeconomiche e rispondere anche alle esigenze informative degli altri soggetti pubblici coinvolti nella programmazione e nello sviluppo locale.

Una versione specifica della Dashboard sarà invece resa disponibile gratuitamente anche a cittadini e imprese attraverso un’apposita sezione del portale istituzionale della Camera di Commercio Palermo Enna.

La presentazione a Enna

Alla presentazione hanno partecipato il presidente della Camera di Commercio Palermo Enna Alessandro Albanese, il segretario generale Guido Barcellona, il prefetto di Enna Ignazio Portelli, il sindaco di Enna Vladimiro Crisafulli e il presidente del Libero Consorzio comunale di Enna Piero Capizzi, insieme ai componenti degli organi camerali e ai rappresentanti delle istituzioni, dell’Università Kore, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

Per InfoCamere sono intervenuti Margherita Bruno, Domenico Tarantino, Enrico Gregorio e Paola Vantaggio, illustrando il funzionamento della piattaforma e le possibilità di analisi offerte dal nuovo strumento.

“Con questo nuovo servizio mettiamo anche a disposizione di imprese e cittadini gratuitamente uno strumento semplice e concreto per conoscere meglio le dinamiche economiche del territorio”, ha sottolineato il segretario generale Guido Barcellona.

Il direttore generale di InfoCamere Paolo Ghezzi ha invece evidenziato il ruolo della digitalizzazione nella valorizzazione del patrimonio informativo delle Camere di Commercio e nella trasformazione dei dati ufficiali in informazioni utili alla programmazione e alle decisioni.