JURNATE DI SIMENZA 3 e 4 ottobre alla Valle dei Templi di Agrigento: degustazioni, laboratori, convegno, passeggiata didattica e semina collettiva

A 10 anni dalla sua fondazione, Simenza ETS festeggia il proprio compleanno invitando tutti gli appassionati di agricoltura, territorio, biodiversità siciliana e cucina alle Jurnate di Simenza, due giorni ricchi di incontri, laboratori, passeggiate, convegni e degustazioni di prelibatezze del territorio grazie alla propria rete di soci che si estende su tutta l’isola.



Simenza nasce per difendere il prezioso patrimonio della Sicilia: la sua biodiversità. Lo fa sotto forma di Cumpagnìa o di Comunità dove ogni agricoltore e agricoltrice, insieme all’allevatore, ortolano, mugnaio, fornaio e pastaio difendono e valorizzano le risorse locali. La biodiversità si salva solo se si mangia e le Jurnate sono l’appuntamento migliore per scoprire e assaggiare la biodiversità che i soci Simenza difendono e promuovono.



Il programma si svolgerà in diversi punti della Valle dei Templi di Agrigento.



Si parte sabato 3 ottobre alle 10 presso la Sala Fazello del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, dove si terrà il convegno incentrato sulle prospettive legate al valore del ritorno alla terra nell’era della crisi. La moderazione è affidata al vice presidente di Simenza Giuseppe Li Rosi e sono attesi gli interventi di: Giuseppe Lo Pilato, agronomo paesaggista e direttore del Giardino della Kolymbethra; Claudio Pozzi, coordinatore della Rete Semi Rurali; Guido Bissanti, presidente del Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi; Irene Fucà e Carmelo Traina del coordinamento PattoxRestare; Valeria Messina, fondatrice di Forno Biancuccia e componente del direttivo Simenza; Fabio Gullotta di Casa Diodoros. Le conclusioni saranno affidate alla presidente di Simenza, Silvia Turco.



La giornata continuerà presso Casa Diodoros (viale Giuseppe La Loggia) con il pranzo preparato con i prodotti forniti dai soci di Simenza (prenotazione obbligatoria al 3926869736) e con quattro laboratori e workshop: il workshop su lievito madre e caglio vegetale a cura di Silvia Turco e Giacomo Gatì; il laboratorio sull’analisi sensoriale degli oli del territorio diretto da Massimo Carlino; il laboratorio su pasticceria e agrobiodiversità a cura di Santo Li Calzi; e il workshop “il Mulino dei Bambini” a cura di Melania Latina del Mulino Latina, parallelo a tutti gli altri, che sarà accessibile anche ai più piccoli. I bambini potranno mettere così le mani in pasta e tutti potranno seguire l’attività didattica dedicata agli impasti e alle farine.

Al termine delle attività verranno degustate per cena le pietanze prodotte e generosamente offerte dai soci Simenza.



Domenica 4 ottobre alle 9 le Jurnate continueranno con la passeggiata didattica nel Giardino della Kolymbethra e nel Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi sotto la guida di Giuseppe Lo Pilato, agronomo paesaggista e direttore della Kolymbethra. Punto di partenza sarà il parcheggio del Museo Archeologico “Pietro Griffo” e da qui la passeggiata si snoderà per 4 km attraversando il Cardo Romano e Collina dei Templi, fino al Giardino della Kolymbethra e al Bosco dei Mandorli di San Nicola. In conclusione si terrà la semina collettiva a mano delle fave all’interno del Giardino stesso.



La partecipazione al convegno, ai laboratori, alla passeggiata e alle degustazioni è libera e gratuita. Il pranzo del sabato con prodotti dei soci Simenza è invece a pagamento con prenotazione obbligatoria al 3926869736.

Per informazioni sulle Jurnate di Simenza scrivere a segreteriasimenza@gmail.com.



Le Jurnate di Simenza 2026 hanno il patrocinio, la collaborazione e il supporto di: Rete Semi Rurali, Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi, AEMED2027 – Congresso Internazionale di Agroecologia del Mediterraneo, Casa Diodoros, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Agrigento, Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.



Luogo: Parco Archeologico e Paesagistico della Valle dei Templi, Museo Archeologico, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 10:00