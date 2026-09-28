Ordine dei Fisioterapisti di Enna, Caltanissetta e Agrigento: congresso alla Kore

Si è tenuto all’Università Kore di Enna sabato 26 Settembre il Congresso dell’Ordine dei Fisioterapisti di Caltanissetta Agrigento ed Enna, “Fisioterapia in evoluzione, complessità e prospettive nei vari ambiti d’intervento”.

L’Ordine, presieduto dal Dott. Domenico Contino, attraverso il convegno di studio, che ha visto una grande partecipazione di Fisioterapisti, autorità, ospiti e vari docenti e relatori di fama nazionale tra cui il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti FNOFI Dottor Piero Ferrante, ha voluto condividere ed evidenziare la crescente importanza della fisioterapia nell’ambito della cronicità, della fragilità, della non autosufficienza e della disabilità, e la centralità della fisioterapia in ogni momento e luogo della vita dall’età scolare ed evolutiva, alla terza età, per le donne, per gli sportivi, nella fase post – operatoria, nella prevenzione e in vari ambiti d’intervento.

Il Congresso, patrocinato dall’Assessorato Salute, dall’Asp di Enna, dall’Università Kore di Enna, dal Comune di Enna e dalla FNOFI, rivolto a tutti i Fisioterapisti del territorio e agli studenti del nuovo corso di studi in fisioterapia dell’Università di Enna recentemente attivato su proposta dell’Ordine e grazie alla lungimirante scelta di tutta la Governance e del Presidente Prof. Cataldo Salerno di cogliere le richieste di ampliamento dell’offerta formativa per rispondere ai crescenti bisogni di salute in area riabilitativa del territorio.

L’evento coincide con un momento storico nel quale la Fisioterapia come disciplina sanitaria ha certamente una elevata rilevanza sociale per la cura, la prevenzione e la riabilitazione con l’obiettivo di migliorare la salute e la qualità della vita della persona.

Ed è, infatti, particolarmente significativo il dato nazionale relativo alle domande di accesso ai Corsi di Laurea in Fisioterapia di quest’anno, cresciute del 20% rispetto allo scorso anno, affermando la fisioterapia al primo posto tra le professioni sanitarie più scelte tra i giovani e a testimonianza del forte interesse verso una professione caratterizzata da un’elevata componente scientifica, clinica e relazionale e da prospettive di sviluppo professionale in numerosi ambiti della salute.

Si è evidenziato, nei vari panel tematici, di grande interesse scientifico che hanno toccato tutti gli ambiti di intervento della fisioterapia, dalla riabilitazione ortopedica alla riabilitazione neurologica, nei quali si sono alternanti gli importanti relatori e moderatori, come la riabilitazione è caratterizzata da una straordinaria multidisciplinarità ed è in continua evoluzione.