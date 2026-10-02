Processo a Gisana, Zanardi solleva dubbi sulla sua partecipazione al forum delle Confraternite

È fissata per giovedì 8 ottobre al Tribunale di Enna l’udienza del procedimento che vede imputati il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana, e il suo vicario giudiziale Vincenzo Murgano, parroco della Chiesa Madre di Enna. I due sono accusati di falsa testimonianza per le dichiarazioni rese nel processo a carico dell’ex sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato in via definitiva a tre anni per violenza sessuale su minori. L’udienza si svolgerà con rito abbreviato. Il procedimento arriva al nuovo appuntamento dopo il rinvio all’8 ottobre disposto nel corso dell’iter giudiziario.

Il procedimento per falsa testimonianza

Secondo l’accusa della Procura di Enna, Gisana e Murgano avrebbero reso dichiarazioni non veritiere durante il processo a Rugolo. L’imputazione riguarda dunque le testimonianze rese nell’ambito di quel procedimento e non la responsabilità per gli abusi contestati all’ex sacerdote. La vicenda giudiziaria è nata dalla denuncia di Antonio Messina, che aveva fatto scattare l’inchiesta a carico di Rugolo. Nel procedimento per falsa testimonianza Messina è stato ammesso come parte civile.

L’udienza dell’8 ottobre arriva il giorno successivo alla conclusione del VII Forum Paneuropeo delle Confraternite, in programma a Enna dal 2 al 7 ottobre. La manifestazione riunisce oltre duemila confratelli provenienti da dieci Paesi europei, insieme a cardinali, vescovi e rappresentanti del mondo della cultura e dello spettacolo.

Il Forum viene aperto oggi, 2 ottobre, proprio da monsignor Gisana, che presiede la messa inaugurale in Duomo. Nel programma sono previste, tra le altre, le presenze dei cardinali Angelo Bagnasco, Enrico Feroci e Angelo De Donatis, oltre a monsignor Michele Pennisi e al presidente della Conferenza episcopale siciliana, Antonino Raspanti.

Le osservazioni di Francesco Zanardi

A richiamare l’attenzione sulla coincidenza tra i due appuntamenti è Francesco Zanardi, presidente nazionale della Rete L’Abuso, associazione che riunisce sopravvissuti agli abusi commessi da esponenti del clero.

Zanardi considera la presenza del vescovo al Forum, alla vigilia dell’udienza, un elemento significativo e solleva interrogativi sull’opportunità della sua partecipazione a un evento di tale rilievo mentre è in corso il procedimento giudiziario.

Nel suo intervento Zanardi richiama anche un precedente: il 6 novembre del 2023 Papa Francesco aveva espresso pubblicamente apprezzamento per Gisana, definendolo “bravo” e ricordando la propria vicinanza al vescovo. Il riferimento viene ora riproposto dal presidente della Rete L’Abuso nel contesto della vicenda giudiziaria.