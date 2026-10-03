Le due ruote contro la violenza sulle donne, domenica 4 ottobre a Mondello la quarta edizione del Good Bikers Fest

Mondello si prepara ad accogliere, domenica 4 ottobre 2026, la quarta edizione del Good Bikers Fest – “Le due ruote contro la violenza sulle donne”, la grande manifestazione promossa dai Good Bikers Palermo che, anno dopo anno, ha trasformato la passione per i motori in uno strumento di aggregazione, solidarietà e sensibilizzazione sociale.

L’appuntamento è alle ore 9:00 alle Terrazze di Mondello, ex Charleston, dove sono attesi numerosissimi club, gruppi motociclistici e free bikers provenienti da Palermo e da tutta la Sicilia, insieme a moto moderne e storiche, Vespe, auto storiche e d’epoca e mezzi di ogni genere.

Già nelle precedenti edizioni Mondello ha assistito a un colpo d’occhio straordinario: oltre un chilometro e mezzo di mezzi posteggiati in fila.

La manifestazione nasce nel 2023, quando i Good Bikers Palermo decidono di utilizzare la grande capacità di aggregazione del mondo motociclistico per richiamare l’attenzione su una delle emergenze sociali più importanti del nostro tempo: la violenza sulle donne.

Dalla prima edizione al Foro Italico alle successive grandi giornate organizzate a Mondello, l’iniziativa è cresciuta anno dopo anno, coinvolgendo motociclisti, associazioni, istituzioni, famiglie e singoli cittadini.

La quarta edizione vuole ribadire con ancora maggiore forza che il Good Bikers Fest non è semplicemente un motoraduno, ma una giornata di partecipazione civile e un importante momento di riflessione collettiva.

La grande parata prenderà il via soltanto dopo il taglio del nastro, alla presenza del primo cittadino di Palermo, il Sindaco Prof. Roberto Lagalla.





Alla manifestazione prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine, l’Assessore alle Attività e Politiche Sociali Mimma Calabrò, la Dott.ssa Laura Amodeo, assistente sociale, e le associazioni impegnate nel contrasto alla violenza sulle donne.

Uno degli obiettivi principali della giornata sarà quello di riportare con forza all’attenzione della cittadinanza il 1522, numero nazionale di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking.

Terminato il momento istituzionale e dopo il taglio del nastro, avrà inizio la grande parata del Good Bikers Fest.

Il lungo corteo partirà dalle Terrazze di Mondello, ex Charleston, e attraverserà la città con la presenza di numerosissime motostaffette dedicate alla sicurezza del convoglio e con l’intervento della Polizia Municipale, affinché il passaggio possa svolgersi nel massimo ordine e nella massima sicurezza.

I Good Bikers Palermo rivolgono anticipatamente un appello alla cittadinanza, chiedendo collaborazione, pazienza e disponibilità durante il passaggio della parata, contribuendo così a rendere il corteo sicuro, ordinato e tranquillo.

Durante il percorso il corteo raggiungerà l’Albero di Falcone, dove è previsto un saluto istituzionale in uno dei luoghi simbolo della memoria e dell’impegno civile della città di Palermo.

Da lì la parata riprenderà il percorso fino a raggiungere il Rodeo Drive, ex Crazy Bull, dove si svolgerà la seconda parte della manifestazione.

All’arrivo saranno predisposte due grandi aree di parcheggio separate, una destinata alle moto e una alle auto. Qui il pranzo ufficiale del Good Bikers Fest 2026, accompagnato da testimonianze, momenti di riflessione, premi, riconoscimenti e ringraziamenti. Non mancheranno i momenti di aggregazione e spettacolo, con musica, band e DJ set, per concludere una giornata costruita intorno a un unico grande messaggio: No alla violenza sulle donne.

L’invito dei Good Bikers Palermo è rivolto a tutti. Non è necessario possedere una moto. Non è necessario appartenere a un club.

Famiglie, giovani, associazioni e singoli cittadini sono tutti invitati.









Luogo: Alle Terrazze, Viale Regina Elena , 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 09:00

Artista: Good Bikers

Prezzo: 0.00