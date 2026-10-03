Precari, un milione per l’aumento delle ore: la Cgil di Enna, “Primo importante risultato”
Enna-Cronaca - 03/10/2026
“Una notizia che ci fa immensamente piacere e che gratifica il lavoro svolto dalla Fp Cgil da anni in direzione di questo obiettivo”. Alfredo Schilirò, segretario provinciale della Funzione Pubblica Cgil, commenta così il via libera in commissione Bilancio all’Ars all’emendamento che prevede risorse per l’incremento delle ore dei lavoratori part time degli enti locali siciliani.
Una vertenza lunga oltre dieci anni
Per la Cgil si tratta di un passaggio significativo all’interno di una vertenza che il sindacato porta avanti da tempo e che riguarda anche il Comune di Enna. Nell’ente sono infatti ancora in servizio circa un centinaio di lavoratori con contratto part time, per i quali l’aumento dell’orario rappresenta una questione aperta da oltre dieci anni.
L’emendamento approvato dalla commissione regionale prevede uno stanziamento complessivo di un milione di euro destinato proprio all’incremento delle ore lavorative dei precari in forza agli enti locali siciliani.
Adesso l’attesa per l’Ars
Il passaggio in commissione non equivale però all’approvazione definitiva della misura. L’emendamento dovrà infatti essere esaminato dall’Assemblea regionale siciliana, chiamata a esprimersi sul provvedimento.
Per la Fp Cgil di Enna si tratta quindi di un risultato ancora da consolidare. Il sindacato continuerà a seguire l’iter della norma, con l’obiettivo di arrivare all’effettivo aumento delle ore per i lavoratori interessati.
“Una notizia che ci fa immensamente piacere”, ribadisce Schilirò, sottolineando il percorso sindacale seguito negli anni per arrivare a questo punto.