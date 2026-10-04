Scontro politico sui social a Valguarnera, la sindaca: “Basta con gli show”

Le troppe polemiche sui social tra maggioranza e opposizione non sono di certo amate dalla neo sindaca di Valguarnera Carmen Cutrona, che interviene per fare chiarezza, fugando dubbi, incertezze e interrogativi anche sul suo ruolo, spesso silente.

La presa di distanza di Cutrona

“Non amo fare polemiche sui social- esordisce- neppure dibattiti sterili, non dò seguito a chiacchiericcio o fomentazioni che a volte provengono anche dall’esterno, ma non perché non abbia le capacità o la grinta per scrivere o rispondere o discutere, ma tutt’altro…. seguo una mia linea scelta fin dall’inizio, perché non voglio alimentare diatribe, fomentare differenze di ideologie, accusare chi ci punta il dito ogni giorno, urlare, fare show per renderci forse popolari politicamente; da parte mia scelgo volutamente di non farlo. Rispetto massimo per chi ha una visione diversa dalla mia, per chi sceglie altri canali e/o altre metodologie di dialogo. Io ho fatto- rivolta alla comunità- una promessa a voi tutti e a me stessa quella di lavorare seriamente, quella di tutelarvi come posso, quella di rappresentarvi. Ciò richiede tempo, attenzione massima e tanto lavoro, non sono stata mai un Sindaco e ho tanto ma proprio tanto da imparare.”

Lo scontro politico

La sindaca insomma, chiede maggiore compostezza a tutti: “C’è una cosa che non voglio imparare -continua- ed è la guerra politica che avvelena anima e corpo. Mi difenderò, risponderò, chiederò scusa quando sbaglierò ma mai sarò veicolo di scontro. La cittadinanza ci ha attribuito un ruolo, primo tra tutti quello di rappresentarli dignitosamente, con rispetto, senso del dovere e tanto buon senso. Ognuno svolga il proprio ruolo di controllo ma non confondiamo i cittadini e basta creare panico”.

Le polemiche degli ultimi giorni

In merito alle polemiche degli ultimi giorni inerenti- non li menziona ma dovrebbero essere riferiti al PEF ed ai rifiuti dice: “Quando saranno ultimati tutti i controlli da parte degli organi preposti a farlo si avranno le dovute risposte e chi ha sbagliato eventualmente se ne assumerà le proprie responsabilità.”

Campo sportivo e palestra Lanza

Per quanto riguarda i lavori in corso ed effettuati Cutrona tiene a riferire che: sul campo sportivo si sta attendendo l’arrivo del nuovo manto in erba che sta causando ritardi nella consegna; che la palestra Lanza sarà presto restituita alla comunità.

Mensa scolastica e cimitero

Per la mensa scolastica si sta cercando di intercettare ulteriori finanziamenti per garantire il servizio e ringrazia il comitato genitori e tutta la comunità scolastica per la comprensione.

Per il cimitero è già partita una ricognizione con l’ausilio anche dell’ufficio anagrafe e degli assessori per la mappatura e l’avvio della procedura utile a ricercare loculi da riassegnare.

Viabilità e tirocini

Per la viabilità si sta lavorando in concerto con la polizia locale per il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, ztl, nuovi stalli in P.zza della Repubblica e non solo.

Ben presto, su proposta dei consiglieri di maggioranza, ci saranno nuove opportunità per garantire tirocini formativi ai giovani.

Salute, disinfestazione e verde pubblico

Sulla salute ci si sta muovendo per tentare di avviare una campagna di prevenzione e controllo.

La derattizzazione e disinfestazione è stata eseguita nuovamente qualche giorno fa; il servizio di nettezza urbana svolge giornalmente il proprio lavoro e risponde ad ogni segnalazione ricevuta; la ditta del verde sta lavorando senza sosta per ridare decoro e ordine al paese.

L’appello all’opposizione

Così conclude rivolgendosi all’opposizione: “sempre disposti a collaborare nel massimo rispetto dei ruoli”.

Agli ambienti esterni invece lancia l’invito di scrivere meno e chiedere piuttosto un incontro in presenza, per lavorare, progettare, proporre, studiare insieme le soluzioni se servono, accogliendo proposte da intavolare.

“Noi siamo qui e la nostra porta è aperta a tutti.”