Premio Sikelos 2026, riconoscimento per l’imprenditrice ennese Bruno
Enna-Cronaca - 23/11/2026
Al Premio Sikelos 2026 c’è anche Enna tra le province siciliane rappresentate dalle personalità insignite del riconoscimento. A ricevere il premio per il territorio ennese è stata Nietta Bruno, imprenditrice del settore turistico, distintasi per il suo impegno nella promozione dell’ospitalità siciliana e nella valorizzazione delle eccellenze locali.
Enna tra le eccellenze siciliane
La cerimonia della sesta edizione si è svolta nell’Aula Consiliare di Palazzo degli Elefanti, a Catania, alla presenza del sindaco Enrico Trantino e del presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi.
Undici, complessivamente, le personalità premiate: nove in rappresentanza delle province siciliane e due per le categorie speciali.
Il riconoscimento assegnato a Nietta Bruno porta dunque sotto i riflettori il contributo del territorio ennese alla crescita e alla promozione dell’immagine della Sicilia, attraverso il turismo e la valorizzazione delle sue risorse.
Una Sicilia che investe nel merito
Il Premio Sikelos, promosso dall’omonima associazione, nasce per valorizzare donne e uomini che, nei rispettivi ambiti professionali, culturali, sociali e istituzionali, contribuiscono a dare prestigio all’Isola.
Accanto a Enna, sono stati premiati Olivia Conticello per Catania, Settimio Biondi per Agrigento, Ignazio Salvatore Manduca per Caltanissetta, Milena Romeo per Messina, Luca Pintacuda per Palermo, Stefano Ricca per Ragusa, Lisa Romano per Siracusa e Giuseppe Vultaggio per Trapani.
Due i riconoscimenti speciali: a Ruggero Sardo il Premio del Consiglio Direttivo Sikelos e a Corrado Protasi il titolo di Ambasciatore Siciliano.
La manifestazione, condotta dal giornalista Marcello Proietto di Silvestro, è stata organizzata dal direttivo guidato dal presidente Andrea Finocchiaro.
Un appuntamento che ribadisce il valore delle competenze e delle professionalità siciliane, dando spazio anche a quelle realtà provinciali che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono a raccontare una Sicilia dinamica, capace di esprimere talento e identità.