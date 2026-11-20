È l’imprenditrice turistica Nietta Bruno la candidata scelta dalla Giunta comunale di Enna per la VI edizione del Premio Sikelos, riconoscimento dedicato a personalità che si distinguono per il contributo alla valorizzazione della Sicilia.

Proposta trasmessa dall’assessore Milano

La proposta è stata trasmessa all’associazione Sikelos dall’assessore comunale al Turismo e al Commercio, Marilisa Milano, su richiesta del presidente dell’associazione, l’avvocato Finocchiaro. La cerimonia di conferimento del premio è in programma sabato 21 novembre a Catania, nella sede del Palazzo degli Elefanti.

Le ragioni della scelta

Alla base della candidatura il percorso professionale di Bruno nel settore dell’ospitalità e il suo impegno nella promozione delle eccellenze siciliane, del patrimonio culturale e delle tradizioni locali, contribuendo a diffondere anche fuori dall’Isola un’immagine attrattiva del territorio.«Gli imprenditori dell’ospitalità sono ambasciatori della nostra terra e svolgono un ruolo fondamentale nel rafforzarne l’attrattività», afferma l’assessore Milano, sottolineando come il lavoro di chi opera nel turismo contribuisca a promuovere non soltanto l’offerta ricettiva, ma anche l’identità, la cultura e l’autenticità della Sicilia.