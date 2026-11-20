Otto nuovi operatori di sala operativa entrano in servizio al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Enna dopo aver completato il percorso di formazione. Il corso punta a rafforzare uno dei settori più delicati dell’organizzazione del soccorso, quello che gestisce le richieste di emergenza e coordina gli interventi sul territorio.

L’importanza della Sala operativa

La sala operativa rappresenta il primo punto di contatto con i cittadini in difficoltà e il centro di coordinamento delle squadre impegnate nelle operazioni. Qui le chiamate vengono ricevute e valutate, gli scenari di intervento inquadrati e le risorse disponibili indirizzate in base alle necessità.L’inserimento degli otto operatori consentirà di potenziare il personale dedicato, migliorando il supporto alle squadre impegnate sul campo e la capacità di risposta alle richieste di soccorso.Con la conclusione del percorso formativo, il Comando provinciale conferma l’impegno nella qualificazione del personale e nel rafforzamento del servizio garantito alla comunità ennese.