Un nuovo albero per ogni bambino che nasce o viene adottato in città. Il Comune di Enna prova a trasformare un obbligo di legge in un progetto ambientale sostenibile anche sul piano economico, puntando sulla fornitura gratuita delle piante da parte della Regione e sulla collaborazione delle associazioni del territorio.

L’assessore Lombardo

A muovere il primo passo è stato l’assessore comunale all’Ambiente, Leandro Lombardo, che ha formalizzato la richiesta al Servizio per il Territorio di Enna del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale. L’obiettivo è dare attuazione alla normativa nazionale che prevede la messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato o minore adottato.Il progetto si basa su una rete di collaborazioni che coinvolge istituzioni, agronomi e volontariato.

Costi per manodopera a carico del Comune

Per il Comune i costi sarebbero limitati principalmente alla manodopera, mentre le associazioni locali si sono rese disponibili a collaborare alla piantumazione e alla cura degli alberi.«Vogliamo rispettare una legge di grande valore civico e ambientale», sottolinea Lombardo, ringraziando il dirigente del Servizio per il Territorio, Angelo Carbone, e i professionisti dell’Ordine degli Agronomi impegnati nell’individuazione delle aree più idonee.

Giornate degli Alberi

L’iniziativa si inserisce nel programma delle Giornate degli Alberi 2026, in corso a Pergusa fino a domenica 22 novembre. Tre giorni di appuntamenti dedicati al verde, con nuove piantumazioni, censimento delle specie arboree, attività per le scuole, passeggiate naturalistiche e una mostra di ecopittura.