Fisar Enna, al via il 9 novembre il corso per sommelier di secondo livello

Prenderà il via il 9 novembre il corso per Sommelier di secondo livello organizzato dalla delegazione Fisar Enna. Il percorso, ospitato all’Hotel Sicilia, è rivolto a chi ha già completato un corso di primo livello, anche con altre associazioni di settore.

Al centro del programma l’enografia nazionale e internazionale, con particolare attenzione alle principali aree vitivinicole italiane e francesi, alle denominazioni, ai vitigni e al rapporto tra territorio, clima, suolo e tradizioni produttive. Il programma comprende anche le principali realtà del Vecchio e del Nuovo Mondo.

Teoria e degustazioni

Il corso prevede 14 lezioni, con una parte teorica affiancata da degustazioni guidate. L’obiettivo è approfondire la conoscenza dei vini e sviluppare la capacità di riconoscerne le caratteristiche in relazione ai territori di produzione.