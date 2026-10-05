Passaggio della campana al Kiwanis club Enna: Marilisa Milano nuova presidente

Si è svolto ieri, 4 ottobre, il tradizionale Passaggio della Campana del Kiwanis Club di Enna, che ha sancito il passaggio della presidenza da Mariapia Pavone alla nuova Presidente Marilisa Milano.





Nel corso della cerimonia si è svolto anche il passaggio delle insegne del Luogotenente Governatore della Divisione Sicilia 5, con il trasferimento dell’incarico da Gaetano Vermiglio a Guido Spampinato. Un momento significativo che testimonia la continuità dell’impegno del Kiwanis sul territorio e all’interno della Divisione.





Nel suo discorso di commiato, la Past President Mariapia Pavone ha ripercorso un anno particolarmente intenso, caratterizzato da numerose iniziative e attività di service rivolte soprattutto ai bambini, alla solidarietà e alla comunità.





Tra i progetti realizzati nel corso dell’anno, le attività con le scuole, le iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione, il sostegno alle associazioni Naso Rosso e Happy Smile, la raccolta fondi a favore della ricerca sulla fibrosi cistica, oltre a numerosi interventi di solidarietà realizzati in Italia e all’estero.





Particolarmente significativi sono stati anche la Borsa di Studio alla memoria di Ugo Vinci, realizzata insieme a Lions e Rotary, il Premio Euno, assegnato alla giornalista RAI Ilenia Petracalvina, e la Charter di aprile, alla presenza delle più alte cariche del Kiwanis nazionale.





Tra i momenti più sentiti dell’anno, il service dedicato a Nora, la piccola leonessa ennese, e il sostegno all’Associazione Solidale per Nora, insieme alle numerose iniziative di solidarietà rivolte alla comunità locale.





Un anno ricco di attività e di risultati, che Mariapia Pavone ha concluso rivolgendo parole di gratitudine ai soci, ai collaboratori, alle associazioni e a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dei progetti del Club.





«Consegno questo collare con il cuore colmo di gratitudine. A te, cara Marilisa, il mio più affettuoso augurio. Sono certa che guiderai questa grande famiglia con sensibilità, competenza e amore. Grazie, evviva il Kiwanis».





Con il passaggio della Campana, la guida del Kiwanis Club di Enna passa dunque a Marilisa Milano, che nel suo intervento ha delineato gli obiettivi del nuovo anno sociale, ponendo al centro l’ascolto, la presenza sul territorio e l’attenzione ai bisogni dei bambini e dei giovani.





«**Vorrei che il nostro Club fosse sempre più aperto, presente e vicino alla città di Enna, capace di ascoltare i bisogni dei bambini e dei giovani del territorio, capace di trasformare le idee in azioni concrete.





Abbiamo davanti a noi tante sfide, ma anche tante opportunità. E sono convinta che la vera forza del Kiwanis Club di Enna risieda proprio nella capacità di lavorare tutti insieme, con impegno, entusiasmo, coesione e responsabilità**».





La cerimonia ha rappresentato anche l’avvio del nuovo anno sociale della Divisione Sicilia 5, con il passaggio delle insegne da Gaetano Vermiglio a Guido Spampinato. Un ulteriore momento nel segno della continuità, della collaborazione e dei valori che da sempre caratterizzano l’azione del Kiwanis.





Il Kiwanis Club di Enna si appresta così ad affrontare il nuovo anno con rinnovato entusiasmo, proseguendo il proprio impegno a favore dei bambini, dei giovani e della comunità.





Buon lavoro alla nuova Presidente Marilisa Milano e al nuovo Luogotenente Governatore Guido Spampinato per il nuovo anno sociale.