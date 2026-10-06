Enna: il 15 ottobre Consiglio comunale, cinque punti all’ordine del giorno

Tornerà a riunirsi il Consiglio comunale di Enna. La seduta, convocata dal presidente dell’aula, Marco Greco, è convocata per le 17 del 15 ottobre nella Sala Euno, con cinque punti all’ordine del giorno.

I punti in discussione

L’assemblea sarà chiamata innanzitutto ad approvare i verbali delle sedute consiliari dall’1 al 10 del 2026. Tra gli altri argomenti figurano il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 88/2026 del Giudice di pace di Enna, la nona variazione al Bilancio di previsione 2026/2028 e al Documento unico di programmazione e il Bilancio consolidato 2025.

In discussione anche l’aggiornamento del Catasto incendi, con l’approvazione dell’elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco al 31 dicembre 2025.