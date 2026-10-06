La banda della spaccata a Barrafranca: nel mirino Acqua&Sapone ma il colpo fallisce

Un commando ha preso di mira il punto vendita “Acqua & Sapone” a Barrafranca con la tecnica della spaccata, fallendo tuttavia il colpo e dileguandosi a mani vuote.

Cosa è accaduto​

I malviventi, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, hanno impiegato un furgone ariete per sfondare le protezioni esterne e guadagnare l’accesso alla struttura commerciale. ​Una volta all’interno, l’obiettivo principale era la cassaforte, ma l’azione criminosa ha fatto scattare i dispositivi di sicurezza che hanno reso il denaro inutilizzabile

L’arrivo dei carabinieri

L’intervento delle pattuglie dei Carabinieri ha poi costretto il gruppo alla fuga precipitosa, lasciando sul posto i mezzi e i materiali impiegati. Gli investigatori dell’Arma hanno immediatamente avviato i rilievi scientifici e l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dei responsabili.

Il tentativo di assalto al bancomat di Aidone

L’episodio odierno richiama alla memoria un analogo tentativo registrato nei giorni scorsi ad Aidone, dove un gruppo di tre persone aveva cercato invano di forzare gli ingressi di un istituto di credito per portare via lo sportello bancomat. ​Anche in quel frangente l’azione criminosa era fallita grazie alla pronta reazione dei sistemi di sicurezza e alla vigilanza del territorio, lasciando aperti i margini per le indagini in corso.