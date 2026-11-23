Un minorenne sarebbe stato aggredito da un gruppo di quattro giovani, tutti ventenni, nel corso del fine settimana a Piazza Armerina, in provincia di Enna. L’episodio si è verificato nella zona compresa tra viale Conte Ruggero e l’ingresso nord della città come riportato da La Sicilia. Alla base dell’aggressione ci sarebbero motivi apparentemente futili.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e i carabinieri, ma all’arrivo delle forze dell’ordine i presunti aggressori si erano già allontanati. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’identità dei responsabili.

Gli altri episodi

L’episodio si inserisce nel contesto della frequentazione delle aree cittadine interessate dalla movida notturna e nei mesi scorsi si sono registrate violenze analoghe con gruppi di giovani ai danni di altri coetanei, alcuni dei quali provenienti da altri Comuni dell’Ennese.