Distributori con gasolio irregolare a Piazza Armerina: sequestrati 15mila litri
Piazza Armerina - 18/11/2026
A Piazza Armerina sono stati sequestrati circa 15mila litri di gasolio non conforme in due distributori di carburante. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Gasolio fuori norma: le analisi
I controlli hanno riguardato la qualità del carburante commercializzato. I campioni prelevati dai serbatoi interrati dei due impianti sono risultati non conformi per il basso punto di infiammabilità.
Il parametro rilevato era inferiore alla soglia minima prevista dalla normativa, fissata a 55 gradi centigradi. L’esito delle prime verifiche, effettuate con il laboratorio chimico mobile dell’ADM, è stato successivamente confermato dal Laboratorio Chimico Compartimentale di Catania.
I rischi per gli automobilisti e per l’Erario
La riduzione del punto di infiammabilità può essere determinata dalla miscelazione del gasolio con sostanze più infiammabili, come solventi, benzine o carburanti avio.
Una simile alterazione compromette i requisiti di sicurezza del prodotto e può comportare rischi per gli utilizzatori e per la circolazione stradale. Se effettuata con prodotti soggetti ad accisa esente o agevolata, la miscelazione può inoltre provocare un danno economico per l’Erario.
Sigilli agli impianti, gestori denunciati
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Enna e i funzionari dell’ADM hanno sequestrato il carburante, apponendo i sigilli alle cisterne interrate e alle pompe erogatrici per impedirne la commercializzazione.
I gestori dei due distributori sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Enna per frode in commercio e per ulteriori ipotesi di reato previste dal Testo Unico delle Accise. L’intervento rientra nella campagna di controlli avviata nella provincia di Enna sulla qualità dei prodotti petroliferi.