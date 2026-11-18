A Piazza Armerina sono stati sequestrati circa 15mila litri di gasolio non conforme in due distributori di carburante. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Gasolio fuori norma: le analisi

I controlli hanno riguardato la qualità del carburante commercializzato. I campioni prelevati dai serbatoi interrati dei due impianti sono risultati non conformi per il basso punto di infiammabilità.

Il parametro rilevato era inferiore alla soglia minima prevista dalla normativa, fissata a 55 gradi centigradi. L’esito delle prime verifiche, effettuate con il laboratorio chimico mobile dell’ADM, è stato successivamente confermato dal Laboratorio Chimico Compartimentale di Catania.

I rischi per gli automobilisti e per l’Erario

La riduzione del punto di infiammabilità può essere determinata dalla miscelazione del gasolio con sostanze più infiammabili, come solventi, benzine o carburanti avio.

Una simile alterazione compromette i requisiti di sicurezza del prodotto e può comportare rischi per gli utilizzatori e per la circolazione stradale. Se effettuata con prodotti soggetti ad accisa esente o agevolata, la miscelazione può inoltre provocare un danno economico per l’Erario.

Sigilli agli impianti, gestori denunciati

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Enna e i funzionari dell’ADM hanno sequestrato il carburante, apponendo i sigilli alle cisterne interrate e alle pompe erogatrici per impedirne la commercializzazione.

I gestori dei due distributori sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Enna per frode in commercio e per ulteriori ipotesi di reato previste dal Testo Unico delle Accise. L’intervento rientra nella campagna di controlli avviata nella provincia di Enna sulla qualità dei prodotti petroliferi.