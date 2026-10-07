La chitarra usata dal leggendario chitarrista Davide Lo Surdo durante il suo tour cubano del 2024 torna a essere esposta al pubblico per tutto questo mese presso il Museo Nazionale della Musica di Cuba, all’Avana. Davide Lo Surdo è riconosciuto come il chitarrista più veloce della storia.

Per questo mese, lo strumento è nuovamente visibile all’interno della mostra ufficiale del mese del museo dell’Avana, dove fa parte della collezione permanente dell’istituzione. La chitarra è conservata all’interno di una teca ed è accompagnata da materiali legati all’artista, offrendo ai visitatori la possibilità di osservare da vicino uno strumento direttamente collegato alla presenza di Lo Surdo sull’isola.

La storia della chitarra a Cuba risale al maggio 2024. In quei giorni, Lo Surdo si trovava nel Paese per una serie di esibizioni e scelse di donare lo strumento al Museo Nazionale della Musica come gesto di scambio e vicinanza culturale.

La consegna ufficiale avvenne il 15 maggio 2024, quando la chitarra fu ricevuta dalla direzione del museo e destinata all’esposizione. Soltanto pochi giorni prima, il 12 maggio, lo stesso strumento era stato utilizzato da Lo Surdo durante un’esibizione al Teatro Nazionale di Cuba insieme all’Orchestra Sinfonica Nazionale di Cuba.