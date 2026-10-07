Inaugurata Sposa del Mediterraneo 2026, il Salone del wedding in Fiera del Mediterraneo fino all’11 ottobre

E’ stata inaugurata a Palermo la Sposa del Mediterraneo 2026 e fino a domenica 11 ottobre sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, all’interno del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo. Il taglio del nastro è stato a cura del presidente di Mediexpo, Massimiliano Mazzara, dell’assessore comunale alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti e della direttrice artistica della manifestazione, Maria Macchiarella.

Per nove giorni, il Padiglione 20 sarà la sede centrale di un incontro espositivo che riunisce imprese e professionisti della filiera nuziale, offrendo una panoramica completa sulle dinamiche e l’offerta attuale del settore.

L’iniziativa intende rappresentare un punto di raccordo tra le realtà produttive e i visitatori, coprendo i diversi ambiti legati all’organizzazione del matrimonio: dall’abbigliamento formale e di alta moda alle location, fino alla ristorazione, agli allestimenti, alla fotografia, alla gioielleria, ai trasporti e alla consulenza di viaggio.

Il percorso espositivo sarà affiancato da un programma di eventi volti ad approfondire le novità e le evoluzioni stilistiche attese per le stagioni 2027-2028, con sfilate, momenti di intrattenimento dal vivo e presentazioni dedicate alle tendenze emergenti del comparto.

“Manifestazioni come Sposa del Mediterraneo – dichiara l’assessore Forzinetti – confermano la strada intrapresa dall’Amministrazione per restituire progressivamente alla Fiera del Mediterraneo la sua funzione naturale di grande polo espositivo e produttivo della città. Non parliamo soltanto di eventi, ma di occasioni capaci di mettere insieme imprese, professionisti e consumatori e di generare ricadute economiche per Palermo e per il suo tessuto produttivo. Il settore del wedding, inoltre, coinvolge una filiera estremamente ampia di attività economiche: commercio, artigianato, ristorazione, strutture ricettive, turismo, servizi, moda, fotografia e intrattenimento. Portare queste realtà all’interno della Fiera significa offrire alle nostre imprese una vetrina importante e, allo stesso tempo, riportare migliaia di persone in uno spazio che vogliamo rendere sempre più vivo durante tutto l’anno. Il nostro obiettivo – conclude Forzinetti – è dare continuità a questo percorso. La Fiera del Mediterraneo deve tornare definitivamente a essere uno dei luoghi simbolo dell’economia palermitana, capace di ospitare grandi manifestazioni, attrarre operatori e investimenti e creare nuove opportunità per le imprese. Stiamo lavorando affinché alla programmazione degli eventi si accompagni un progetto strutturale di valorizzazione e riqualificazione dell’intero polo fieristico”.

La manifestazione, con ingresso gratuito, sarà visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 23, con apertura prolungata fino alle 24 il sabato.

Servizio video inaugurazione









Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Anwar Sadat, 13, PALERMO, PALERMO, SICILIA