Scontro sul bando Esa a Pietraperzia, maggioranza: “Noi partecipiamo alla gare”

La scelta della strada Magazzinazzo come unica candidatura di Pietraperzia al bando ESA 2026 accende il confronto politico in città. Alle contestazioni del gruppo consiliare di opposizione “L’Ora del Cambiamento”, che ha chiesto di verificare i criteri utilizzati e di confrontare la situazione con quella di altre strade rurali, replica adesso Insieme per Pietraperzia, il movimento del sindaco Di Gloria, con una nota dai toni netti.

Le accuse

Il punto di partenza della maggioranza è però più ampio della singola candidatura. “Prima gli operatori ecologici, ora gli agricoltori. Cambiano i destinatari, ma il metodo non cambia”, si legge nella nota, dove l’Amministrazione accusa l’opposizione di utilizzare il confronto politico per alimentare polemiche.

Si rivendica invece la scelta di partecipare al bando e prova a spostare il terreno dello scontro sui risultati amministrativi. “Oggi l’Amministrazione Di Gloria sceglie di andare nella direzione opposta: partecipare ai bandi, intercettare le risorse disponibili e provare a dare risposte concrete agli agricoltori e al territorio”.

I soldi: 150 mila euro

Sul tavolo ci sono 150 mila euro. Una cifra che Palazzo di città definisce importante, ma non risolutiva rispetto alle condizioni della viabilità rurale. “Il finanziamento disponibile è di 150.000 euro. Una somma importante, ma certamente insufficiente per affrontare contemporaneamente tutte le criticità della viabilità rurale del nostro territorio”.

“Quando il precedente Comune restò immobile”

Da qui la necessità, secondo Insieme per Pietraperzia, di stabilire priorità e programmare gli interventi senza alimentare aspettative difficili da mantenere. Nel mirino finisce anche la precedente gestione: la nota ricorda infatti che anche lo scorso anno era disponibile un bando analogo per la viabilità rurale e sostiene che il Comune non presentò alcuna domanda, rinunciando così alla possibilità di concorrere per quelle risorse.

Una replica che non chiude, dunque, il confronto sulla Magazzinazzo, ma lo inserisce in una disputa più ampia sul modo di amministrare e sulla capacità di intercettare finanziamenti.

Il gruppo della maggioranza, intanto, riconosce le difficoltà del comparto agricolo e il peso della viabilità per chi lavora nelle campagne. “Agli agricoltori va tutta la nostra attenzione e il nostro impegno», si legge nella nota. E aggiunge: “amministrare significa anche avere il coraggio di dire la verità: non si può fare tutto con una sola somma e non si possono risolvere in pochi mesi problemi accumulati negli anni”.