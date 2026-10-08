Caro energia, stangata d’autunno per le famiglie ennesi: luce e gas verso 862 euro

Per le famiglie siciliane all’orizzonte non c’è soltanto il caro carburanti. Dopo il pieno più costoso, il prossimo conto a presentarsi potrebbe essere quello dell’energia domestica. E per la provincia di Enna le previsioni non sono incoraggianti: tra settembre e dicembre 2026 una famiglia tipo potrebbe arrivare a spendere 862 euro tra luce e gas, con un incremento del 39,9% rispetto allo stesso periodo del 2025.

La stima arriva da Facile.it ed è costruita sulle quotazioni future dell’energia elaborate da EEX. Non si tratta dunque di un aumento già contabilizzato nelle bollette, ma di una proiezione condizionata all’andamento dei mercati nei prossimi mesi. Un elemento che invita a leggere il dato con cautela, ma che restituisce comunque la dimensione della pressione che potrebbe abbattersi sui bilanci domestici.

Enna nella fascia alta dei rincari

Il dato ennese si colloca nella parte alta della graduatoria siciliana. A spendere di più, secondo la simulazione, sarà la provincia di Catania, con circa 989 euro complessivi e un incremento annuo del 40,6%. Seguono Ragusa, con 873 euro (+39,5%), ed Enna, appunto, con 862 euro (+39,9%).

Dietro si trovano Caltanissetta, con 838 euro (+39%), Trapani con 831 (+39,2%), Messina con 813 (+38,9%), Agrigento con 758 (+38,5%) e Palermo con 744 euro (+38,2%). Chiude la graduatoria Siracusa, dove la spesa stimata è di 706 euro, comunque in crescita del 37,6%.

Il dato più significativo, quindi, non è soltanto la posizione occupata da Enna, ma l’omogeneità della crescita prevista nell’Isola: tutte le province viaggiano su aumenti prossimi al 40%.

Non è soltanto il petrolio a spingere le bollette

La coincidenza temporale tra caro carburanti e caro energia può far pensare a un’unica causa. Il quadro dei mercati è però più articolato.

Il petrolio è effettivamente schizzato verso l’alto nel corso della crisi mediorientale, con il Brent tornato sopra i 100 dollari al barile all’inizio di ottobre. Il Sole 24 Ore, nel monitoraggio dedicato agli effetti della guerra in Iran, evidenzia come il conflitto abbia investito contemporaneamente i mercati del petrolio e del gas, con ricadute sull’intero sistema energetico.

Per le bollette italiane, tuttavia, il passaggio decisivo è soprattutto quello del gas naturale. ARERA ha spiegato che l’aumento del costo dell’elettricità nel quarto trimestre deriva dall’incremento dei costi di acquisto e dalle attese di crescita dei prezzi all’ingrosso, in un contesto nel quale il gas continua ad avere un peso determinante nella formazione del prezzo dell’elettricità.

Una dinamica confermata anche dai dati più recenti: a settembre il prezzo all’ingrosso del gas per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità è aumentato del 12,7% rispetto ad agosto. Nello stesso periodo, il PUN medio italiano si è portato, secondo i dati provvisori citati dalla Cna, intorno ai 208 euro per megawattora, contro i 114,41 euro di febbraio.

Il gas resta il punto sensibile

È qui che il caro petrolio e il caro bollette si separano, pur avendo una matrice comune nella crisi energetica internazionale.

Il petrolio incide direttamente soprattutto sui carburanti. Il gas, invece, ha una ricaduta anche sull’elettricità prodotta dalle centrali termoelettriche. Secondo i dati riportati dall’Ansa, il termoelettrico rappresenta in Italia oltre il 51% della produzione elettrica nazionale: quando il gas sale, quindi, la pressione può trasferirsi anche sul prezzo della corrente.

A settembre, peraltro, il PUN ha superato i 200 euro per megawattora già nella prima settimana del mese. Tra i fattori indicati figuravano il rialzo del gas legato alla crisi iraniana e l’elevata domanda elettrica determinata anche dall’uso dei condizionatori durante le temperature elevate.

Per Enna un altro autunno sotto pressione

La previsione degli 862 euro va dunque letta dentro uno scenario internazionale che arriva direttamente nelle economie domestiche. Per una provincia come quella ennese, dove la distanza dai grandi centri produttivi e logistici pesa già sui costi di mobilità e trasporto, l’energia rappresenta un’ulteriore voce di spesa da monitorare.

Anche perché il rincaro non riguarda soltanto il consumo di gas per il riscaldamento o quello di elettricità nelle abitazioni. L’aumento dei costi energetici tende a propagarsi lungo la filiera: imprese, servizi, trasporti e attività commerciali possono assorbire solo in parte gli incrementi prima di trasferirne una quota sui prezzi finali.

Il quadro nazionale fotografato dalla Cna dà la misura del fenomeno: dall’inizio del conflitto in Iran, l’aggravio energetico per famiglie e imprese italiane è stato stimato in circa 16,5 miliardi di euro rispetto ai prezzi medi di febbraio. Di questi, circa 7,4-7,6 miliardi deriverebbero dai carburanti, 5,8-6 miliardi dall’elettricità e 3-3,3 miliardi dal gas. ANSA.it

La bolletta dipenderà anche dal contratto

C’è però un elemento che impedisce di trasformare la previsione in una sorta di conto già scritto per ogni famiglia ennese. Le cifre di Facile.it sono riferite a una famiglia tipo con contratto indicizzato e comprendono le diverse componenti della bolletta. Chi ha un contratto a prezzo fisso, o condizioni differenti di fornitura e consumi, può essere esposto in misura diversa alle oscillazioni dei mercati.

La stessa ARERA, annunciando il rialzo del 37,3% nel quarto trimestre per i clienti vulnerabili in Maggior Tutela, ha precisato che l’aumento riguarda il prezzo della fornitura in quello specifico regime e non costituisce automaticamente la variazione della spesa di ogni famiglia italiana. Arera

Per Enna, dunque, gli 862 euro sono una spia e non una sentenza. Ma indicano con chiarezza che, dopo il carburante, l’energia domestica potrebbe diventare una delle principali voci sotto osservazione nei bilanci familiari dell’autunno e dell’inverno.