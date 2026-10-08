Processo Gisana-Murgano si riprende domani: sentenza fissata per l’11 dicembre

Proseguirà domani il processo per falsa testimonianza che vede imputati il vescovo di Piazza Armerina, monsignor Rosario Gisana, e il vicario giudiziale Vincenzo Murgano.

Quando ci sarà la sentenza

L’udienza odierna si è conclusa con la decisione di rinviare la prosecuzione alla giornata di domani, quando sarà esaminata la posizione della difesa di Murgano. Il procedimento, celebrato con rito abbreviato, è dunque entrato nella fase conclusiva. La sentenza è attesa per l’11 dicembre.

Il problema tecnico

La giornata è stata caratterizzata anche da un inconveniente tecnico. Dopo circa due ore dall’inizio dell’udienza, il processo è stato trasferito in un’altra aula a causa, secondo quanto emerso, di un guasto all’impianto di fonoregistrazione. Un problema che ha reso necessario lo spostamento per consentire la prosecuzione dell’attività processuale. In aula non erano presenti i due imputati, Gisana e Murgano.

Il processo riguarda le dichiarazioni rese nell’ambito del procedimento legato alla vicenda dell’ex sacerdote Giuseppe Rugolo e punta a verificare la correttezza delle testimonianze fornite dai due imputati.