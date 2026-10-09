A19, lavori nelle gallerie: stop al traffico tra Enna e Caltanissetta

Disagi in vista per chi percorre l’autostrada A19 Palermo-Catania nel tratto dell’Ennese. Anas ha programmato una serie di ispezioni nelle gallerie che comporteranno chiusure notturne e restringimenti della carreggiata. Il provvedimento più rilevante per il territorio riguarda il collegamento tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna, che sarà interdetto al traffico in entrambe le direzioni per una notte.

A19, stop tra Caltanissetta ed Enna

La chiusura scatterà alle 22 di lunedì 12 ottobre e terminerà alle 6 di martedì 13 ottobre, nel tratto compreso tra il chilometro 103,500 e il chilometro 119,700. Le verifiche riguarderanno le gallerie San Nicola, Cappuccini, Scaldaferro e Fortolese, in direzione Palermo, e la galleria Misericordia, in direzione Catania.

Per chi viaggia verso Catania sarà necessario uscire a Caltanissetta e proseguire lungo le statali 640, 626, 122 e 117 bis, per poi rientrare in autostrada allo svincolo di Enna. In direzione Palermo il percorso sarà inverso. La deviazione potrà incidere sui tempi di percorrenza, soprattutto per chi utilizza l’A19 negli spostamenti notturni.

Altri interventi sull’autostrada

Martedì 13 ottobre sono previsti anche restringimenti in direzione Palermo, in corrispondenza delle gallerie Termini, Cameccia I, Cameccia II e Ventimiglia, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, e della galleria Capraria nel pomeriggio. Il transito resterà consentito sulla corsia disponibile, con limite di velocità di 60 chilometri orari, divieto di sorpasso e distanza minima di 200 metri tra i veicoli.

Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, dalle 22 alle 6, sarà chiusa la carreggiata verso Catania tra Trabia e Termini Imerese. In questo caso il percorso alternativo prevede l’uscita a Trabia, la statale 113 in direzione Messina e il rientro a Termini Imerese.

Ispezioni anche sulle A29

Le attività proseguiranno mercoledì 14 ottobre sulle autostrade A29 Palermo-Mazara del Vallo e A29 dir Alcamo-Trapani. Sulla prima, dalle 15 alle 17, sarà chiusa la corsia di marcia in direzione Palermo all’altezza della galleria Scalette.

Sulla diramazione Alcamo-Trapani, dalle 18 alle 20, le verifiche nella galleria Fumosa comporteranno la chiusura della corsia di marcia verso Alcamo. Dalle 22 fino alle 6 di giovedì 15 ottobre sarà invece chiusa la carreggiata in direzione Trapani tra Fulgatore e Dattilo, con deviazione attraverso la viabilità ordinaria.

Le ispezioni rientrano nelle attività di controllo delle infrastrutture. Per gli automobilisti dell’Ennese, la fascia notturna tra lunedì e martedì sarà quella da tenere maggiormente in considerazione per programmare gli spostamenti lungo l’asse Palermo-Catania.

Foto tratta da Anas