A19, auto in panne a Gerbini: traffico in tilt

Un’auto è andata in panne mentre percorreva la A19 in direzione Palermo nel tratto tra Gerbini e Motta Sant’Anastasia, bloccando il traffico. E’ avvenuto nel tratto a doppio senso di circolazione, per cui gli altri veicoli sono stati fortemente rallentati. Tante le richieste di intervento alla Polizia stradale: gli agenti si sono precipitati sul posto per rimuovere l’ostacolo e consentire al flusso di mezzi di proseguire regolarmente.