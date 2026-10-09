Giornate Fai nell’Ennese, visite a Piazza Armerina e al Lago di Pergusa

Le Giornate Fai d’autunno aprono le porte a due luoghi del territorio ennese, tra storia religiosa e paesaggio naturale. Sabato 9 e domenica 10 ottobre sono in programma visite a Piazza Armerina e a Pergusa, con percorsi accompagnati dedicati alla conoscenza del patrimonio locale.

Piazza Armerina, alla scoperta della chiesa di Maria Santissima della Neve

A Piazza Armerina il Gruppo Fai locale propone la visita alla chiesa di Maria Santissima della Neve, nei pressi del Castello Aragonese, insieme agli Apprendisti ciceroni.

Il percorso ripercorre le vicende del complesso religioso, legato alla presenza degli Agostiniani a partire dal Seicento, e permette di osservare le caratteristiche architettoniche della chiesa, gli stucchi, gli altari laterali e il coro ligneo.

Le visite sono previste sabato 9 e domenica 10 ottobre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. L’ultimo ingresso è fissato alle 12.30 al mattino e alle 18 nel pomeriggio.

Pergusa, il lago tra mito, storia e cambiamenti climatici

A Pergusa l’appuntamento è a Villa Zagaria, da cui si raggiunge una terrazza panoramica sul lago attraversando il campo di germoplasma che custodisce oltre 400 varietà di olivo.

La visita affronta la storia ambientale del bacino lacustre, le trasformazioni del paesaggio e gli effetti dei cambiamenti climatici. Spazio anche al mito di Proserpina, tradizionalmente legato alle rive del lago, e ai risultati di oltre cinquant’anni di studi scientifici.

Il percorso sarà guidato da studenti e volontari del Fai, organizzati in gruppi di 15-20 persone che si alterneranno in diverse stazioni di ascolto.

Le visite sono in programma sabato 9 e domenica 10 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con turni ogni ora. L’ultimo ingresso è previsto alle 12 al mattino e alle 17 nel pomeriggio. Per raggiungere Pergusa, frazione di Enna, il mezzo più comodo è l’automobile.