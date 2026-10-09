Troina, teatro e solidarietà contro la polio: spettacolo alla Cittadella dell’Oasi

Teatro e solidarietà si incontrano a Troina per sostenere la lotta alla poliomielite. Sabato 24 ottobre, alle 19, il Teatro dei 500 della Cittadella dell’Oasi Maria SS. ospiterà la “Festa della Bellezza del Dono”, iniziativa promossa dal Rotary Club Nicosia di Sicilia in occasione del World Polio Day.

Al centro della serata ci sarà lo spettacolo “Rosso: la Bottega dei Bottoni”, proposto dall’associazione Guardastelle di Acireale, compagnia teatrale composta da attori con speciali abilità. L’appuntamento unisce così la dimensione artistica a quella sociale, con un’attenzione particolare all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze.

Uno spettacolo sul valore delle diversità

La rappresentazione utilizza l’immagine di bottoni diversi per forma, colore e dimensione, accomunati da un filo rosso, per raccontare come le peculiarità individuali possano contribuire alla vita collettiva.

L’iniziativa si richiama ai principi di diversità, equità e inclusione promossi dal Rotary International e punta a offrire al pubblico un’occasione di riflessione attraverso il linguaggio del teatro.

La scelta della Cittadella dell’Oasi Maria SS. si inserisce nel contesto di una realtà da tempo impegnata nell’assistenza e nella cura della persona, con particolare attenzione alla dignità umana.

Il ricavato per le campagne contro la polio

La serata è legata alla Giornata mondiale contro la poliomielite, che ricorre il 24 ottobre. L’intero ricavato sarà destinato alle campagne di vaccinazione e sorveglianza epidemiologica del programma PolioPlus e ai progetti sostenuti dalla Rotary Foundation.

L’obiettivo è contribuire alle attività internazionali per contrastare una malattia che resta una priorità per la sanità pubblica mondiale, attraverso la prevenzione e la vaccinazione.

L’evento ha ricevuto il patrocinio dei Comuni di Troina e Gagliano Castelferrato. La manifestazione propone al territorio un appuntamento in cui la partecipazione culturale diventa anche un modo per sostenere un’iniziativa di solidarietà con una finalità concreta.