È stata fissata al 19 gennaio 2027 l’udienza davanti alla Corte d’appello di Caltanissetta per il nuovo giudizio nei confronti di Paolo Colianni, medico e psicoterapeuta, già assessore regionale alla Famiglia, imputato per violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne. Si tratta di un nuovo passaggio giudiziario dopo l’annullamento con rinvio della precedente sentenza d’appello, che aveva condannato l’ex esponente politico a 8 anni e 8 mesi di reclusione.

Il rinvio non riguarda l’accertamento della responsabilità penale, già confermata, ma due aspetti specifici: la valutazione dell’eventuale accesso alla giustizia riparativa e la determinazione della pena.

La condanna e il nuovo giudizio

La vicenda giudiziaria aveva portato all’arresto di Colianni nel gennaio 2024, dopo la denuncia presentata dai familiari di una giovanissima paziente che era in cura presso il professionista.

In primo grado il Tribunale aveva inflitto all’imputato 5 anni e 4 mesi di reclusione. Successivamente, la Corte d’appello aveva aumentato la pena a 8 anni e 8 mesi, escludendo anche il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Cassazione ha poi annullato la sentenza con rinvio, disponendo un nuovo esame da parte dei giudici di Caltanissetta. Il successivo intervento della Corte costituzionale, che ha accolto il ricorso dei legali di Colianni, ha ulteriormente definito i profili da sottoporre a valutazione nel nuovo giudizio.

Dall’arresto ai domiciliari al ricorso in Cassazione

Colianni era stato inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo la condanna di primo grado, era stata la stessa Procura di Enna a chiedere la revoca della misura cautelare, ritenendo cessate le esigenze che ne avevano giustificato l’applicazione, in attesa del giudizio d’appello. La nuova udienza dovrà ora affrontare i profili indicati dai giudici superiori, senza riaprire l’accertamento della responsabilità penale.

La famiglia della minorenne parte civile

Nel procedimento la famiglia della ragazza si è costituita parte civile ed è assistita dall’avvocato Fabio Repici, del Foro di Messina.