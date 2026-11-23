La mensa scolastica resta una questione aperta a Valguarnera, con le famiglie costrette a organizzarsi autonomamente per garantire il pranzo ai figli e a sostenerne direttamente i costi. In questo scenario interviene l’assessore all’Istruzione e ai Servizi scolastici, Francesca Draià, che annuncia possibili sviluppi per la riattivazione dei servizi.

L’accelerazione di Draià

«Ci sono novità anche sul fronte della mensa scolastica, per la quale si prospetta la possibilità di una ripartenza in tempi brevi», dichiara l’assessore, senza tuttavia indicare una data precisa.

La vicenda si trascina da settimane. Come già emerso, i genitori hanno dovuto adottare una gestione autonoma della refezione, affrontando una spesa di circa cinque euro al giorno per bambino, che può arrivare a cento euro mensili. Una soluzione che ha evidenziato il disagio delle famiglie e l’assenza, finora, di una risposta definitiva da parte del Comune.

Il trasporto scolastico

Draià fa il punto anche sul trasporto scolastico. «Ho appena trasmesso una comunicazione al presidente della Seconda Commissione consiliare per avviare il percorso necessario alla definizione del servizio scuolabus». Gli uffici, aggiunge, stanno inoltre predisponendo le procedure per l’acquisto di un secondo mezzo.

«Non ci siamo fermati un attimo», sostiene l’assessore, assicurando che il lavoro proseguirà per arrivare alla riattivazione dei servizi I prossimi passaggi saranno legati al confronto in Commissione. Successivamente, l’Amministrazione promette aggiornamenti alla comunità scolastica sui tempi di attivazione.

Resta ora da verificare quando agli annunci seguiranno interventi concreti. Per le famiglie, infatti, la necessità più urgente è il ritorno di servizi essenziali senza ulteriori costi e disagi.