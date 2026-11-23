La collocazione del busto commemorativo di Giuseppe Roberto Grippaldi, conosciuto come Nino, sarà affrontata nella prossima seduta del Consiglio comunale di Gagliano Castelferrato. Sulla questione interviene il circolo locale di Fratelli d’Italia, che auspica una soluzione condivisa e invita a non trasformare il riconoscimento in una contrapposizione politica.

La posizione di Fratelli d’Italia

In una nota, il presidente del circolo, Francesco Domenico Cocuzza, esprime apprezzamento per il percorso umano, professionale e istituzionale dell’ex senatore.

«La collocazione del busto commemorativo deve essere considerata non come una questione di appartenenza politica, ma come un doveroso atto di riconoscimento nei confronti di un uomo che ha rappresentato il nostro territorio ai più alti livelli istituzionali», afferma Cocuzza.

Grippaldi, avvocato penalista e imprenditore agricolo, è stato sindaco di Gagliano Castelferrato, consigliere provinciale di Enna e senatore della Repubblica. Fu eletto nel 1994 nelle file del Movimento Sociale Italiano-Alleanza Nazionale.

La questione approda in Consiglio comunale

Per Fratelli d’Italia, il suo percorso rappresenta una parte della storia locale che merita di essere ricordata al di là delle differenti sensibilità politiche.

«Auspico che tutte le forze politiche e istituzionali sappiano affrontare questa vicenda con equilibrio, senso di responsabilità e rispetto per la memoria storica della nostra comunità», aggiunge il presidente del circolo.

La richiesta è dunque quella di individuare una collocazione per il busto attraverso un confronto istituzionale sereno. La parola passa adesso al Consiglio comunale, chiamato ad affrontare la questione.