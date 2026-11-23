Jacopo Gessaro si presenterà al Congresso provinciale di Gioventù Nazionale Enna da presidente uscente, dopo aver concluso il proprio mandato, ma con la prospettiva di proseguire alla guida del movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Gessaro è infatti l’unico candidato alla presidenza e si prepara ad affrontare un nuovo mandato.

Il congresso

L’appuntamento è fissato per sabato 28 novembre, alle ore 16, nella sede di Fratelli d’Italia a Palazzo Pollicarini, in via Roma. Sono attesi dirigenti, militanti e rappresentanti del partito, alla presenza della deputazione e dei vertici provinciali.

Il congresso e il nuovo percorso

I lavori saranno l’occasione per fare il punto sull’attività svolta durante il mandato e definire le prospettive politiche e organizzative del movimento sul territorio ennese. Tra gli obiettivi indicati figurano il rafforzamento della presenza di Gioventù Nazionale nei Comuni della provincia, il coinvolgimento di nuove energie e il consolidamento del rapporto con le giovani generazioni.

Il congresso sarà inoltre il momento per definire i nuovi assetti organizzativi e condividere progetti e iniziative per la prossima fase di attività.