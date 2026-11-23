Ha riaperto oggi, dopo gli interventi di rinnovamento, l’ufficio postale di Assoro, in piazza Francesco Crispi 1. La sede è stata interessata dai lavori previsti dal progetto Polis, il programma nazionale che coinvolge gli uffici postali dei centri italiani con meno di 15mila abitanti.

L’intervento ha modificato gli spazi interni, con una nuova organizzazione dell’area destinata all’accoglienza e agli sportelli. Tra le novità figurano due postazioni ribassate, pensate per agevolare l’accesso ai servizi, una corsia per ipovedenti e una zona con sedute per l’assistenza alla clientela.

Sono stati inoltre installati nuovi arredi e un sistema di illuminazione a ridotto consumo energetico. Prevista anche un’area per un totem automatico attraverso il quale sarà possibile ottenere e stampare documenti della pubblica amministrazione in autonomia.

Certificati, pensioni e passaporto: quali servizi sono disponibili

La riapertura non riguarda soltanto gli ambienti, ma anche l’offerta di prestazioni accessibili direttamente allo sportello. I cittadini possono richiedere i certificati anagrafici e usufruire di alcuni servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione unica e il modello OBIS M.

Tra le prestazioni disponibili c’è anche quella relativa al passaporto. Grazie all’accordo tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è possibile presentare la domanda di rilascio o rinnovo direttamente nell’ufficio postale, senza doversi recare in Questura. È prevista anche la possibilità di ricevere il documento a domicilio.

Orari di apertura dell’ufficio postale

Con la conclusione dei lavori, la sede di Assoro torna a disposizione degli utenti secondo il consueto calendario di apertura.

L’ufficio di piazza Francesco Crispi 1 osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, mentre il sabato il servizio è disponibile fino alle 12.35.

Il progetto Polis interessa complessivamente circa 7mila uffici postali nei piccoli comuni italiani. L’obiettivo è rendere accessibili anche nei centri meno popolosi alcune prestazioni della pubblica amministrazione, riducendo la necessità di raggiungere gli uffici degli enti situati in altre città. Per Assoro, la riapertura significa dunque avere nuovamente a disposizione una sede rinnovata e un punto di accesso a diversi servizi, compresi quelli previdenziali e amministrativi.