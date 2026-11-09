Truffe telefoniche agli anziani, cresce l’allarme a Gagliano

Ancora truffe telefoniche ai danni degli anziani gaglianesi, con un aumento significativo delle segnalazioni e degli interventi delle Forze dell’Ordine in tutta Italia. A settembre scorso, a Gagliano, a seguito di diverse telefonate, un uomo si è recato a casa di un’anziana signora e, approfittando della buona fede di quest’ultima, l’ha derubata dell’oro in suo possesso.

Falso vigile urbano, l’ultimo tentativo di truffa a Troina

Martedì scorso gli ultimi episodi che hanno visto alcuni gaglianesi coinvolti in una vicenda dai contorni sconcertanti. Un uomo ha raggiunto telefonicamente delle persone, presentandosi come vigile urbano del comune di Troina; le invitava a recarsi al comando dei vigili del comune limitrofo con una certa urgenza, entro le ore 13, per ritirare un’importante raccomandata in scadenza.

Qualcuno ha provato a spiegare che, per motivi di salute, non poteva recarsi sul posto, soprattutto con la celerità richiesta, ma, con insistenza, il truffatore senza scrupoli chiedeva di fare andare un altro familiare, anche senza delega, solo con un documento.

L’intervento dei vigili urbani svela il raggiro

Giunte a Troina, le vittime della truffa si sono incontrate contemporaneamente nello stesso luogo, chiedendo spiegazioni ai vigili urbani, ma questi ultimi, evidentemente ignari di tutto, hanno subito capito di trovarsi di fronte ad una truffa, in quanto non invitano mai i cittadini a ritirare raccomandate.

Probabilmente l’intento dei truffatori era quello di fare uscire le vittime prescelte dalle proprie dimore, così da derubare le abitazioni. Per fortuna non si è verificato nulla di tutto ciò.

Truffe agli anziani, un fenomeno sempre più diffuso

Questo è l’ennesimo tentativo di truffa a Gagliano. Purtroppo questo fenomeno criminale sempre più diffuso è spesso sottostimato a causa della vergogna o del timore di denunciare da parte delle vittime.