Il maltempo non ferma la Festa del Cannolo a Nicosia: domenica Giusina in Cucina

La pioggia e l’allerta arancione non fermano la Festa del Cannolo di Nicosia. La seconda edizione della manifestazione, in programma dal 9 all’11 ottobre, prosegue regolarmente nonostante il maltempo che nelle ultime ore ha interessato la provincia di Enna, con una notte di intensi fulmini e precipitazioni diffuse.

Una notizia positiva per gli organizzatori e per i visitatori che avevano programmato una giornata nel centro dell’Ennese, dove il cannolo è il protagonista di tre giorni tra gastronomia, tradizione e intrattenimento.

Undici pasticcerie in gara e ospiti siciliani

Il cuore della manifestazione è la competizione tra 11 pasticcerie provenienti da diverse zone della Sicilia, chiamate a confrontarsi nella preparazione del dolce simbolo della pasticceria isolana. Una sfida che punta a valorizzare le diverse interpretazioni del cannolo e il lavoro dei maestri pasticceri.

Tra gli ospiti più attesi c’è Giusy Battaglia, conosciuta dal pubblico come Giusina in Cucina, madrina dell’evento e protagonista domenica 11 ottobre della presentazione in anteprima nazionale del suo nuovo libro, Il grande libro della cucina siciliana.

A rappresentare il legame con il territorio ci sarà anche Marco Mazza, creator originario di Nicosia, chiamato a far parte della giuria popolare. Presenti inoltre i Carusi di Cosa Fare Enna, che raccontano e promuovono il territorio attraverso i social.

Domenica la cassata da record

Il programma affianca alla gara gastronomica show cooking, degustazioni, street food, musica dal vivo e iniziative per le famiglie. Tra gli appuntamenti più attesi di domenica figura la preparazione di una cassata siciliana da record, prevista in piazza Garibaldi, seguita dalla degustazione.

La giornata conclusiva prevede inoltre la presentazione del libro di Giusy Battaglia e altri momenti dedicati alla tradizione dolciaria siciliana, con l’obiettivo di richiamare visitatori anche dai centri vicini.

Una vetrina per Nicosia

La Festa del Cannolo è anche un’occasione di promozione per Nicosia, che attraverso la manifestazione punta a valorizzare le proprie tradizioni gastronomiche e il patrimonio del centro storico.

La prosecuzione dell’evento rappresenta dunque un’opportunità per gli organizzatori e per le attività coinvolte. Resta, tuttavia, la necessità di seguire l’evoluzione delle condizioni meteorologiche: l’allerta arancione impone prudenza e il programma potrebbe essere soggetto a variazioni in base alla situazione.