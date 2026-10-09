Weekend nell’Ennese, dalla Festa del Cannolo a Nicosia agli eventi al Sicilia Outlet Village

Il secondo fine settimana di ottobre propone due occasioni per trascorrere una giornata nell’Ennese, tra tradizioni gastronomiche e shopping. A Nicosia torna la Festa del Cannolo, con degustazioni e ospiti legati al mondo della cucina, mentre al Sicilia Outlet Village sono previste iniziative dedicate ai prodotti del territorio.

A Nicosia torna la Festa del Cannolo con Giusina in Cucina

Nicosia si prepara a ospitare da oggi fino a domenica 11 ottobre una nuova edizione della Festa del Cannolo, manifestazione dedicata a uno dei dolci più rappresentativi della pasticceria siciliana. Il centro storico farà da cornice alle iniziative in programma, tra degustazioni e attività legate alla preparazione artigianale del cannolo.

Tra gli ospiti annunciati figurano Giusina in Cucina, volto noto della divulgazione gastronomica, e lo chef Marco Mazza. La loro partecipazione accompagnerà un appuntamento che punta a valorizzare la tradizione dolciaria locale e ad attirare visitatori anche dai centri vicini.

Domenica tra shopping e prodotti locali al Sicilia Outlet Village

Il Sicilia Outlet Village propone per domenica un’occasione per abbinare gli acquisti a un percorso dedicato alle produzioni enogastronomiche del territorio. Accanto ai negozi e alle collezioni autunnali dei marchi presenti nel centro commerciale, sono previste degustazioni di prodotti locali.

L’iniziativa può rappresentare una possibilità per trascorrere qualche ora fuori casa, tra shopping e scoperta delle specialità siciliane, anche in compagnia di familiari e amici.