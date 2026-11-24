La rinuncia di Mirello Crisafulli all’indennità da sindaco di Enna finisce nel mirino del Movimento per l’Autonomia. I consiglieri comunali Ezio De Rose ed Emilia Lo Giudice intervengono sulla vicenda con una ricostruzione che ribalta la lettura della decisione: secondo i due esponenti, non si tratterebbe di un gesto di generosità nei confronti del Comune, ma della necessità di evitare la perdita dei trattamenti pensionistici maturati durante la carriera parlamentare.

Una presa di posizione che mette al centro il rapporto tra l’indennità di primo cittadino e le pensioni da ex parlamentare, richiamando specifiche disposizioni dei regolamenti previdenziali di Senato e Assemblea regionale siciliana.

Le due pensioni e il divieto di cumulo

Nel comunicato i consiglieri ricordano quanto pubblicato da la Repubblica il 4 febbraio 2015. Secondo quell’articolo, Crisafulli percepiva due trattamenti previdenziali: 2.598 euro mensili dal Senato della Repubblica e 6.338 euro dall’ARS, per un totale di 8.936 euro al mese.

De Rose e Lo Giudice richiamano il regolamento delle pensioni dei senatori del 2012 e l’articolo 6 del regolamento delle pensioni dei deputati dell’ARS, nel testo coordinato approvato nel gennaio 2024. Entrambi prevederebbero limitazioni alla cumulabilità del trattamento pensionistico con le indennità derivanti da incarichi incompatibili con il mandato parlamentare, quando queste raggiungano almeno il 50% dell’indennità parlamentare.

Nel ragionamento dei due consiglieri entra anche la giurisprudenza costituzionale: le sentenze n. 277 del 2011 e n. 67 del 2012, relative all’incompatibilità della carica di sindaco rispettivamente con il mandato parlamentare nazionale e con quello di deputato regionale siciliano.

I 9.660 euro mensili e la lettura politica della rinuncia

C’è poi il dato economico. L’indennità di funzione del sindaco di Enna, rideterminata in 9.660 euro mensili con la deliberazione della Giunta del 9 giugno 2026, supererebbe ampiamente la soglia del 50% indicata dai regolamenti.

Da qui la conclusione politica dei rappresentanti del MPA, che nel comunicato scrivono: “La rinuncia all’indennità di Sindaco, infatti, non appare riconducibile a un improvviso sussulto di generosità nei confronti delle casse comunali da parte di Crisafulli, improvvisamente folgorato sulla via del risparmio”.

Il passaggio successivo è ancora più esplicito: “Se non altro, il Sindaco vi ha rinunciato poiché ha deciso – legittimamente – di mantenere il trattamento pensionistico da ex Parlamentare, incompatibile con l’indennità di funzione prevista per l’assolvimento dell’incarico di Primo Cittadino”.

È questa, dunque, la chiave di lettura proposta dai due consiglieri: la rinuncia sarebbe legata alla scelta di conservare i trattamenti previdenziali, piuttosto che percepire l’indennità prevista per la carica di sindaco.

La questione delle somme già percepite

La contestazione del MPA apre anche un secondo fronte, quello delle eventuali indennità già riscosse prima della rinuncia. De Rose e Lo Giudice affrontano direttamente il tema, scrivendo: “Se così fosse, ci auguriamo che lo stesso abbia già provveduto a restituire quanto finora percepito in qualità di Sindaco di Enna”.

I consiglieri chiedono inoltre che Crisafulli riferisca in Consiglio comunale se abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione nei confronti degli uffici del Senato, della Camera e dell’ARS in seguito all’elezione a sindaco. La richiesta è quindi di rendere pubbliche le ragioni della rinuncia, chiarire la posizione previdenziale e verificare le eventuali conseguenze economiche.