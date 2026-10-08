Sicilia Outlet Village, domenica tra degustazioni e shopping: ecco tutti gli eventi

Una domenica tra degustazioni, musica e shopping è in programma l’11 ottobre al Sicilia Outlet Village. Il calendario prevede due iniziative distinte che si svolgeranno nella stessa giornata: l’ultima tappa di Calici al Village e la prima edizione del Fashion Day.

Le bollicine siciliane

Dalle 16, nell’ambito di Calici al Village, spazio alle bollicine prodotte in Sicilia. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con WineSicily, prevede degustazioni gratuite, calice e dj set.

Dopo gli appuntamenti dedicati a bianchi e rossi, la manifestazione si chiude con una selezione di produttori dell’Isola. Saranno presenti Azzolino, Azienda di Rachele, Casa Grazia, Cellaro, Costantino Wines, Duca di Salaparuta, Giovinco, Milazzo, Nino Gandolfo, Tenute 50, Tenute dello Jato, Tenute Valso e Turi Eccellenze dell’Etna.

Shopping con il Fashion Day

Per l’intera giornata è invece previsto il Fashion Day, iniziativa che coinvolge i marchi aderenti con una selezione di tre articoli per ciascun brand, proposti con uno sconto del 70%. Le due iniziative offrono quindi una proposta rivolta a chi cerca un appuntamento per trascorrere la domenica nell’area dell’Ennese, combinando una pausa tra i negozi con la possibilità di partecipare alle degustazioni pomeridiane.