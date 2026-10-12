Carabinieri di Enna, Rosolino D’Amico è il nuovo capo Ufficio comando

Cambio d’incarico al Comando provinciale dei Carabinieri di Enna. Il capitano Rosolino D’Amico ha assunto nella mattinata odierna il ruolo di capo Ufficio comando, con sede nella caserma “Gallo” del capoluogo.

L’ufficiale proviene dalla Tenenza di Scicli, in provincia di Ragusa, dove ha svolto per cinque anni e mezzo le funzioni di comandante. Per D’Amico si tratta di un ritorno a Enna, città nella quale aveva già prestato servizio alla guida della locale Stazione dei Carabinieri.

Dalla Stazione di Enna al comando di Scicli

Originario di Alia, nel Palermitano, il capitano ha maturato esperienze sia nel territorio ennese sia in quello ragusano. Durante il precedente incarico a Enna si è occupato del controllo del territorio e della gestione del personale.

Al percorso professionale affianca la laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita all’Università Kore di Enna e l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Il nuovo incarico al Comando provinciale

Nel nuovo ruolo D’Amico si occuperà del coordinamento e del supporto alle articolazioni dipendenti del Comando provinciale, lavorando in raccordo con il comandante provinciale.

L’Ufficio comando rappresenta una struttura di riferimento per l’organizzazione e la gestione delle attività dei reparti dell’Arma presenti sul territorio provinciale.