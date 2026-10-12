Valguarnera, lite tra due trentenni finisce a coltellate: ferito al volto un uomo

Una lite tra due trentenni scoppiata sabato mattina a Valguarnera è finita a coltellate. Uno dei due uomini avrebbe colpito sfregiato il volto del rivale, provocandogli ferite che, secondo le prime informazioni, sarebbero lievi. Entrambi sono stati accompagnati dai familiari all’ospedale Chiello di Piazza Armerina per ricevere le cure mediche.

La lite in via XXV Aprile

L’episodio si è verificato in via XXV Aprile, in una zona frequentata anche per la presenza di un grande supermercato. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini avrebbero iniziato a discutere, passando poi alle vie di fatto. Alcuni passanti sarebbero intervenuti nel tentativo di separarli, ma la situazione, stando alle testimonianze raccolte, non sarebbe stata semplice da gestire.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Valguarnera, impegnati a raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le ragioni della lite. Gli investigatori stanno ascoltando diverse persone per verificare se alla vicenda abbiano preso parte altri soggetti e per accertare le responsabilità dei coinvolti.

Oltre alle ferite al volto riportate dall’uomo colpito con il coltello, entrambi avrebbero riportato escoriazioni in diverse parti del corpo.

La preoccupazione per gli episodi recenti

L’aggressione riporta l’attenzione sulla situazione della sicurezza a Valguarnera. Nelle ultime settimane, secondo quanto segnalato, si sono verificati diversi episodi tra risse, furti e tentati furti. Qualche settimana fa erano state rubate alcune automobili in pieno centro cittadino. Una serie di fatti che alimenta la preoccupazione tra i residenti e richiama l’attenzione sull’attività di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Restano da chiarire le cause della violenta lite di sabato e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.