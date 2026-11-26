Il ripristino di uno sportello bancomat torna al centro dell’attenzione istituzionale ad Aidone. Dopo il furto dell’ATM UniCredit, il paese è rimasto con il solo sportello di Poste Italiane, una condizione che crea disagi a residenti, anziani, attività commerciali e visitatori.

Una vicenda che pone anche un interrogativo sulla decisione di UniCredit: perché, dopo la rimozione dello sportello, non si è ancora arrivati a una soluzione che consenta di ripristinare il servizio, magari attraverso una diversa collocazione e adeguati sistemi di sicurezza?

Il problema non riguarda soltanto la disponibilità di un apparecchio per il prelievo di contante, ma il progressivo arretramento dei servizi nei piccoli centri. Come aveva riferito la sindaca Annamaria Raccuglia a Vivienna, ad Aidone sono rimasti pochi correntisti bancari, anche perché numerosi cittadini avevano rapporti proprio con UniCredit. Un elemento che potrebbe rendere meno appetibile, sotto il profilo economico, il mantenimento di un presidio sul territorio, ma che non cancella le esigenze della comunità.

L’iniziativa del Libero Consorzio e il ruolo del Comune

Su questa situazione interviene adesso il Libero Consorzio Comunale di Enna. Il consigliere delegato al Turismo, Antonio Pagliazzo, d’intesa con il presidente Piero Capizzi, ha incontrato il sindaco Raccuglia e l’assessore Giuseppe Catalano. L’iniziativa prevede una lettera congiunta da inviare agli istituti bancari per sollecitare l’installazione di uno sportello automatico.

Il Comune ha già manifestato la disponibilità a concedere gratuitamente un locale sicuro negli spazi del Comando della Polizia municipale, una proposta che Vivienna aveva già riportato. Un contributo concreto per rimuovere eventuali difficoltà logistiche, ma che da solo non può determinare la decisione di un istituto di credito.

«La mancanza di uno sportello bancomat non è una criticità secondaria», osserva Pagliazzo, richiamando le conseguenze sulla vita quotidiana dei cittadini, sulle attività economiche e sull’accoglienza turistica. Il consigliere sottolinea inoltre che Aidone, con il suo patrimonio archeologico e culturale, non può essere privata di un’infrastruttura di servizio così importante.

È bene, tuttavia, distinguere le responsabilità: Comune e Libero Consorzio possono promuovere interlocuzioni, mettere a disposizione spazi e sollecitare il sistema bancario. Non possono imporre a una banca il ripristino di un ATM. La partita decisiva si gioca quindi sulla disponibilità degli istituti a trovare una soluzione.

La desertificazione bancaria, un problema che riguarda le aree interne

La vicenda aidonese si inserisce in un fenomeno più ampio: la progressiva desertificazione bancaria, che accompagna spesso la riduzione delle attività economiche, lo spopolamento e l’invecchiamento della popolazione nei territori interni.

Quando viene meno uno sportello o un servizio di prelievo, il disagio non è uguale per tutti. Per chi dispone di un’automobile e utilizza abitualmente i servizi digitali può essere un inconveniente; per un anziano, una persona con difficoltà motorie o un cittadino che non ha dimestichezza con l’home banking può diventare un ostacolo quotidiano.

Anche il turismo e il commercio risentono della carenza di servizi essenziali. Non basta valorizzare il patrimonio di Morgantina e del Museo archeologico se, parallelamente, diminuiscono le infrastrutture che rendono un territorio concretamente accogliente.

La questione, dunque, non può esaurirsi in una lettera alle banche. Resta da capire se UniCredit e gli altri istituti interpellati siano disponibili a individuare una soluzione e a quali condizioni.