Quanto può rendere una casa acquistata per essere affittata a Enna? La risposta cambia in base alla zona in cui si trova l’immobile. Secondo un’elaborazione di iRendity sulle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, relative al primo semestre 2026, il rendimento lordo medio nel capoluogo ennese è del 4,38%, ma tra le diverse aree cittadine si registrano differenze significative.

Case in affitto a Enna: rendimento medio del 4,38%

La rilevazione prende in considerazione sette zone cittadine per le quali l’OMI pubblica sia i valori di compravendita sia quelli di locazione. Il rendimento più elevato, pari al 5,35%, si registra nell’area della Statale 121, lungo la provinciale 28 e nelle contrade Kamuth e Misericordia. Qui il prezzo medio di acquisto è stimato in 920 euro al metro quadrato, mentre il canone mensile si attesta a 4,10 euro al metro quadrato.

Statale 121 e contrade Kamuth in testa: rendimento del 5,35%

All’estremo opposto si colloca la zona che comprende la Statale 121 bis, la Statale 561, via Vittorio Veneto, via Toscana, via Marche e viale delle Magnolie, dove il rendimento scende al 4,03%. Il prezzo medio sale a 1.250 euro al metro quadrato, mentre l’affitto è stimato in 4,20 euro mensili. Una differenza che evidenzia come il rapporto tra costo d’acquisto e canone di locazione sia determinante per la redditività di un investimento immobiliare.

Centro storico, prezzi più bassi ma rendimento del 4,22%

Un dato interessante riguarda il centro storico, nell’area di via Roma, via Lombardia, via Fontana Grande, via Torre di Federico e Mulino a Vento. Qui il valore medio di acquisto è il più basso tra le sette zone considerate, con 810 euro al metro quadrato, ma il rendimento lordo si ferma al 4,22%. Il canone medio è infatti di 2,85 euro al metro quadrato al mese. Il dato conferma che acquistare a un prezzo inferiore non significa automaticamente ottenere la maggiore redditività.

Enna all’81° posto tra i capoluoghi italiani

Per comprendere meglio le cifre, un investimento immobiliare da 100mila euro, ipotizzando il rendimento medio cittadino, produrrebbe circa 4.380 euro lordi all’anno. Nella zona della Statale 121 il valore salirebbe a 5.350 euro, mentre nell’area di via Vittorio Veneto e viale delle Magnolie si fermerebbe a 4.030 euro. Enna occupa l’81ª posizione nella graduatoria dei 109 capoluoghi analizzati e il settimo posto in Sicilia, dove Messina raggiunge il 5,99% e Palermo si ferma al 4,04%.

Si tratta di rendimenti teorici lordi, calcolati sul rapporto tra canone annuo e prezzo medio dell’immobile. Non rappresentano quindi il guadagno effettivo del proprietario: restano fuori imposte, manutenzione, spese di gestione ed eventuali periodi senza inquilini. Le quotazioni OMI, inoltre, sono valori medi di riferimento e non corrispondono necessariamente ai prezzi delle compravendite o ai canoni effettivamente applicati sul mercato.