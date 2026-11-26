Il ritorno all’elezione diretta degli organi provinciali torna al centro del confronto politico e riapre una partita che in Sicilia è ancora lontana dalla conclusione. Il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali rappresenta un passaggio importante anche per il Libero Consorzio comunale di Enna, dove la prospettiva di una nuova legittimazione popolare degli organi di governo riguarda direttamente il rapporto tra istituzioni e territori.

Province, il Governo punta al ritorno del voto popolare

La proposta, sostenuta dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, punta a superare l’impianto della riforma Delrio, reintroducendo l’elezione diretta di presidenti e consigli provinciali e ripristinando le giunte. In Sicilia il tema si intreccia con la normativa regionale sui Liberi consorzi comunali e sulle Città metropolitane, dopo le elezioni di secondo livello dello scorso anno.

Schifani rilancia: «All’Ars serve il voto palese»

Il presidente della Regione Renato Schifani ha accolto favorevolmente l’iniziativa del Governo, ricordando che il ritorno al suffragio universale era già inserito nel programma della maggioranza regionale. Il governatore ha però richiamato anche il precedente del febbraio 2024, quando la riforma fu bocciata all’Ars a scrutinio segreto. Da qui la richiesta di procedere con il voto palese, affinché ogni parlamentare si assuma pubblicamente la responsabilità della propria scelta.

Mpa e Lega guardano alla primavera 2027

La partita è già entrata nel vivo a Palazzo dei Normanni. Il gruppo Mpa-Grande Sicilia ha presentato un disegno di legge in dodici articoli che prevede l’elezione diretta dei presidenti e dei consigli dei Liberi consorzi, oltre che dei sindaci metropolitani. L’obiettivo indicato è tornare alle urne nella primavera del 2027, tra il 15 aprile e il 30 giugno.

Anche la Lega chiede di accelerare. Il senatore Nino Germanà e il deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia hanno sollecitato un rapido esame della riforma regionale, chiedendo di calendarizzare il testo già predisposto dal Carroccio.

Tamajo e Falcone: «Restituire rappresentanza ai territori»

A sostegno del ritorno al voto diretto si sono espressi anche gli assessori regionali Francesca Garigliano ed Edy Tamajo e l’eurodeputato Marco Falcone. Nelle loro dichiarazioni emerge soprattutto il ruolo strategico degli enti intermedi nella gestione di strade, scuole, infrastrutture e servizi, funzioni particolarmente rilevanti per i territori con una forte presenza di piccoli comuni.

Per Enna, dunque, il confronto non riguarda soltanto il sistema elettorale, ma anche il futuro della rappresentanza territoriale e la capacità del Libero Consorzio di rispondere alle esigenze dei comuni. Il ritorno alle urne resta legato al completamento dell’iter nazionale e all’adeguamento della normativa siciliana. La primavera 2027 è l’orizzonte indicato dalle proposte politiche, ma il percorso parlamentare dovrà ancora compiere i suoi passaggi.