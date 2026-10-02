Ars, ok da Commissione ad aumento indennità: quasi 10 mila euro al presidente dell’ex Provincia



Quasi 10 mila euro al mese per Piero Capizzi, presidente del Libero Consorzio di Enna, sindaco di Calascibetta ed esponente di primo piano del Pd. L’aumento è previsto dall’emendamento sulle indennità dei presidenti delle ex Province, approvato in Commissione Bilancio all’Ars.

I conti di Dipasquale

A riferire le cifre è il deputato regionale ibleo del Pd Nello Dipasquale, stesso compagno di partito del sindaco xibetano. “Non è accettabile che l’indennità, per esempio, del presidente del Libero Consorzio di Agrigento passi da 4mila euro a 9.660 euro al mese, che quella di Enna passi da 3mila euro a 9.660 euro al mese, che quella del presidente del Libero Consorzio di Siracusa passi da 2.208 euro al mese a 11mila”.

L’emendamento presentato da FdI

L’emendamento è stato presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Giorgio Assenza e ha ottenuto il via libera della Commissione Bilancio. Ma non è ancora legge: la manovra deve completare il suo esame in Commissione e poi arrivare in Aula. Il passaggio in Aula, inizialmente previsto per il 2 ottobre, è slittato alla prossima settimana. Sarà lì che l’Ars dovrà esprimersi definitivamente.

Lo scontro nel Pd

Nel frattempo, però, la questione ha fatto esplodere uno scontro dentro il Pd. Come scrive La Sicilia, Dipasquale ha contestato apertamente la scelta dei colleghi Fabio Venezia e Antonello Cracolici di votare a favore dell’incremento in Commissione. Dipasquale, peraltro, quantifica il costo complessivo dell’operazione in “quasi 370 mila euro al mese”.