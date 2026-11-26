Nuova guida per i Bersaglieri della provincia di Enna. È Cataldo Tirolo il presidente eletto del Direttivo provinciale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, rinnovato nel corso dell’assemblea ospitata nella sede di Nicosia. Con lui una squadra che riunisce le rappresentanze delle sezioni di Nicosia, Barrafranca e Gagliano.

Eletto il nuovo Direttivo provinciale dei Bersaglieri

Accanto a Tirolo, eletto vicepresidente Michele Iuppa. Completano il Direttivo Luigi Manno, consigliere per la sezione di Gagliano, Filippo Riggi per quella di Barrafranca e Carmelo Lizzo per la sezione di Nicosia.

All’incontro erano presenti anche i presidenti delle tre sezioni: Mario La Greca per Nicosia, Antonino Aleo per Barrafranca e lo stesso Cataldo Tirolo per Gagliano.

Presenti i vertici regionali e interregionali

Ai lavori hanno partecipato il presidente interregionale Sud Salvatore Tosto, il presidente regionale della Sicilia Antonio Corsaro e il consigliere regionale Filippo Tambè. La loro presenza ha sottolineato l’importanza del coordinamento tra le diverse articolazioni territoriali dell’Associazione.

Solidarietà, memoria e volontariato: gli obiettivi del nuovo gruppo dirigente

Il nuovo Direttivo avrà il compito di coordinare le attività delle sezioni di Nicosia, Barrafranca e Gagliano, promuovendo iniziative culturali, sociali e di volontariato. Tra le priorità, il rafforzamento della presenza dell’Associazione sul territorio e la valorizzazione dei principi di servizio, fratellanza, memoria e impegno civile.