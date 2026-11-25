La Giunta comunale di Enna ha approvato, su proposta dell’assessore Lillo Maria Colaleo, gli schemi dei nuovi regolamenti delle Consulte dei giovani e degli anziani. I provvedimenti saranno ora sottoposti all’esame del Consiglio comunale.

Le nuove disposizioni ampliano la partecipazione alle realtà associative, ai singoli cittadini e ai gruppi spontanei, con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente le diverse generazioni nelle scelte della città.

Assemblee e rappresentanze

Le Consulte saranno articolate in assemblea, comitato esecutivo e presidenza, con incarichi a tempo. Quella dei giovani coinvolgerà ragazze e ragazzi dai 16 ai 30 anni, associazioni e rappresentanze scolastiche, universitarie e giovanili. La Consulta degli anziani sarà invece aperta agli over 60, ai Centri anziani, ai sindacati dei pensionati e al Terzo settore.

Dopo l’approvazione del Consiglio comunale saranno pubblicati gli avvisi per la partecipazione e si procederà all’insediamento degli organismi.

Colaleo: «Costruire nuovi spazi di democrazia»

«Stiamo rivedendo l’intero sistema della partecipazione, rinnovando le Consulte e costruendo nuovi spazi di democrazia in cui ogni parte della nostra comunità possa avere voce», dichiara l’assessore Colaleo.

L’iniziativa si inserisce nel progetto dell’Amministrazione di rafforzare gli strumenti di democrazia partecipata, aggiornando anche i regolamenti di quartiere e puntando a rendere più costante il confronto tra cittadini e istituzioni.