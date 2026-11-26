Un secolo di calcio, emozioni, successi e ripartenze. È il percorso raccontato in «Cento anni di Enna», il libro di Nicola Digiugno, giornalista professionista, che ripercorre la storia calcistica ennese dalle prime esperienze pionieristiche fino ai giorni nostri.

Non soltanto una ricostruzione sportiva, ma un viaggio nella memoria di una comunità, attraverso una squadra che nel tempo ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni.

Dalle prime sfide ai grandi confronti

Il racconto attraversa le diverse epoche del calcio ennese. Dalle accese dispute degli anni Venti alle sfide che hanno caratterizzato gli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta, con avversarie come Avellino, Bari e Catanzaro.

Negli anni Sessanta e Settanta arrivano confronti importanti con Lecce, Pescara e Salernitana, mentre gli anni Ottanta e Novanta custodiscono alcune delle pagine più significative della storia gialloverde, tra cui il trionfo contro il Viareggio e la conquista del titolo di Campione d’Italia Interregionale, antesignano dell’attuale titolo nazionale della Serie D.

Una storia che attraversa le generazioni

Uno degli aspetti più significativi del volume è il legame tra memoria sportiva e identità cittadina. Ci sono i nonni che tramandano il ricordo delle grandi partite, i padri che raccontano ai figli le stagioni più esaltanti e i giovani che continuano a vivere la stessa passione, pur in un calcio profondamente cambiato.

È il filo che unisce epoche diverse, protagonisti e tifoserie, facendo della squadra qualcosa che va oltre il risultato della domenica.

La storia dell’Enna è stata segnata da stagioni esaltanti, momenti difficili e ripartenze, ma anche da un rapporto costante con il proprio territorio. Un patrimonio di ricordi che il libro di Digiugno intende conservare e trasmettere.

Il valore della memoria sportiva

«Cento anni di Enna» è disponibile su Amazon, nella collana editoriale Calcio & Storia. Un volume rivolto agli appassionati, ma anche a chi considera il calcio una parte della storia sociale e culturale della propria città.