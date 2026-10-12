Enna, evasione fiscale da oltre 500 mila euro: sequestrati conti e beni a una società di bevande

Una società di capitali attiva nel commercio all’ingrosso di alimenti e bevande avrebbe sottratto al Fisco ricavi per oltre 3,6 milioni di euro nel triennio 2021-2023. È quanto emerso da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza di Enna, che ha portato al sequestro preventivo di beni e disponibilità per un importo fino a 534.586 euro.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna ed eseguito nei giorni scorsi dai finanzieri del Gruppo di Enna. L’attività ispettiva ha fatto emergere anche un’IVA dovuta per oltre mezzo milione di euro.

La verifica sui conti della società

Secondo quanto ricostruito durante gli accertamenti, l’impresa sarebbe risultata evasore totale per gli anni 2021, 2022 e 2023, avendo omesso le dichiarazioni fiscali relative ai periodi esaminati.

Per quantificare i ricavi non dichiarati, i militari hanno esaminato documentazione extracontabile acquisita nel corso della verifica, ricostruito le giacenze dei prodotti commercializzati e svolto controlli incrociati. Agli accertamenti si sono aggiunte le indagini finanziarie, utilizzate per ricostruire la materia imponibile non dichiarata.

Due amministratori deferiti alla Procura

Per il 2022, in particolare, gli accertamenti avrebbero evidenziato il superamento, sia ai fini IVA sia ai fini IRES, della soglia di rilevanza penale prevista per il reato di omessa dichiarazione dall’articolo 5 del decreto legislativo 74 del 2000. La soglia indicata è di 50 mila euro per ciascuna imposta evasa.

Per questa ragione sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Enna l’amministratore di diritto e quello di fatto della società. Quest’ultimo sarebbe stato individuato come il reale dominus dell’impresa sulla base di riscontri effettuati, tra l’altro, presso clienti e fornitori.

Sequestrati conti, quote societarie e veicoli

Il sequestro preventivo, disposto fino alla concorrenza di 534.586 euro, ha interessato disponibilità finanziarie, quote societarie e beni mobili registrati.