La piccola Nora Franzone è tornata ad Enna

Nora Franzone è tornata a casa nei giorni scorsi, dopo un nuovo periodo di cure e controlli fuori dalla Sicilia. La bambina di Enna, affetta da retinoblastoma bilaterale, sta meglio, ma necessita ancora di attenzioni.

Il padre

A confermarlo è il padre, Gaetano Franzone. “Ha ancora i valori delle difese immunitarie bassi”, ha spiegato.Per questo motivo, al momento Nora non potrà tornare a scuola.La famiglia si sta quindi attivando per avviare l’istruzione domiciliare, garantendole la continuità scolastica.Intanto, restano necessari i controlli specialistici fuori regione.«A fine novembre risaliamo di nuovo per i controlli», ha riferito il padre.Gli spostamenti per le verifiche mediche avvengono ormai praticamente ogni due mesi.

I sacrifici della famiglia

Una situazione che continua a richiedere un importante impegno organizzativo da parte dei familiari.Negli anni, infatti, le cure lontano da casa hanno comportato anche spese significative. Si è registrata una gara di solidarietà per sostenere le cure della piccola ennese.