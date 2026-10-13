Eco Enna servizi, Seminara annuncia sanzioni sullo smaltimento illecito di rifiuti
Enna-Cronaca - 13/10/2026
Riprendono a Enna le attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti e sull’abbandono illecito. A comunicarlo è Eco Enna Servizi, che opererà in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale per verificare il rispetto delle regole sulla raccolta differenziata.
Verifiche sul territorio e sanzioni
I controlli saranno mirati a individuare le violazioni delle disposizioni vigenti. Nei casi accertati, gli organi competenti potranno applicare le sanzioni previste dalla normativa. Non sono stati resi noti, al momento, dettagli sul numero delle verifiche previste o sulle aree cittadine interessate.
L’iniziativa punta a contrastare comportamenti che incidono sulla pulizia degli spazi pubblici e sul funzionamento del servizio di raccolta.
L’attenzione anche sui lavoratori
L’amministratore unico di Eco Enna Servizi, Giuseppe Seminara, richiama anche le conseguenze dei conferimenti irregolari sul lavoro degli operatori ecologici, spesso chiamati a intervenire per rimediare all’abbandono indiscriminato dei rifiuti.
La società sottolinea che l’obiettivo non è soltanto sanzionare le infrazioni, ma favorire comportamenti corretti e una maggiore collaborazione da parte dei cittadini.